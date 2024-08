Landskabsrefleksioner

Susan Lüth Hedegaard er tilbage i Dragør Havnegalleri

I en periode på næsten to uger, fra fredag den 16. til torsdag den 29. august, udstiller Susan Lüth Hedegaard sin kunst på Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Susan Lüth Hedegaard har udstillet i mange gallerier og kunstforeninger både i Danmark og i udlandet, og hun må betegnes som en sand veteran i Dragør Havnegalleri. Det er nemlig ottende gang kunstneren udstiller i galleriet, og igen glæder hun sig til at vende tilbage til Amagerland, hvor hun er barnefødt. Hun bor nu på Vesterbro i Humleby, hvor hun også har sit atelier.

For Susan Lüth Hedegaard er det et fast koncept at udforske lyset og farverne i det uendelige, og hun bruger naturen som omdrejningspunkt i sine værker – hvad enten billederne er malet på lærred, skifer, plexiglas eller træ.

»Det er naturkræfternes formrigdom, der inspirerer mig til at arbejde med mine billeder. Jeg bliver overvældet af højder, dybet, himlen og havet, den uendelige udstrækning af landskabet, og hvad der gemmer sig i horisonten,« fortæller kunstneren i en pressemeddelelse.

Susan Lüth Hedegaard oplyser, at hun aldrig maler et bestemt sted eller står i naturen og gengiver det, hun ser. Hun reflekterer og begynder arbejdet i et kaos. Hun bliver ved og ved, indtil hun synes, at der kommer orden på farver form – og ikke mindst stemning.

Ud over diverse malerier udstiller Susan Lüth Hedegaard også grafik, »skæve« krukker i stentøj samt insektbade.