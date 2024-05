Lene Espersen holder foredrag i Dragør Lokalhistoriske Forening. Foto: Claus Lyder.

Lene Espersen fyldte festsalen

Tidligere minister og partiformand Lene Espersen var gæst ved ­Dragør Lokalhistoriske Forening seneste møde

Af Thomas Mose



Et af tidens mest kendte Dragør-ansigter, tidligere minister og partiformand Lene Espersen, var trækplaster, da Dragør Lokalhistoriske Forenings månedlige medlemsarrangement tirsdag den 21. maj fandt sted i Dragørs Aktivitetshus.

Lene Espersen begyndte med at fortælle, at selvom hun talte hurtigt, ville det blive svært at nå hele vejen rundt om hendes liv – og det kom til at holdes stik.

Tilhørerne mødte en skarp og dygtig formidler, der ikke var bleg for at give et indblik i sit liv – både fra tiden før og fra tiden efter mediernes søgelys på Christiansborg.

Hendes fortælling var historien om en flittige pige og kvinde fra Hirtshals, der fik muligheder og tog chancer, de færreste nok ville tage i 80’erne. Det hele skete i øvrigt uden en egentlig karriereplan og uden ambitioner om at blive politiker.

Lene Espersen fortalte, at hun blev student i Canada, da hun blev udvalgt blandt mange ansøgere til at tage et studieophold i Vancouver.

Senere var det igen tilfældigheder, der førte Lene Espersen mod Folketinget efter opfordring fra ingen anden en Poul Schlüter, som lærte Lene at kende under en EP-valgkamp. Han brugte hende her som en energisk højrehånd, der kunne klare alle de tekniske spørgsmål fra journalister om for eksempel afstemningsregler i EU – så han selv slap. Poul Schlüter savnede nogle dygtige kvinder på »Borgen«, og han opfordrede derfor Lene Espersen til at søge valg til Folketinget.

I den politiske karriere var Lene Espersen partileder for Konservative, og hun har haft flere ministerposter. Især hendes job som udenrigsminister havde bragt hende rundt til mange interessante møder med alverdens politikere både inden for og uden for landets grænser.

Tiden efter politikerkarrieren blev til et mangeårigt virke som direktør i Danske Arkitektvirksomheder, og siden 2022 har hun helliget sig bestyrelsesarbejde i forskellige institutioner og virksomheder.

De mange fremmødte medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening kvitterede for Lene Espersens energisk foredrag med en række gode og nærgående spørgsmål – særligt til hendes politiske virke.

Havevandring

Foredraget med Lene Espersen var forårets sidste af slagsen i Dragør Lokalhistoriske Forening.

Næste arrangement er en havevandring i P/F Maglebylund. Den finder sted allerede på tirsdag, den 4. juni, kl. 19, hvor haveforeningens tidligere formænd, Mette Kjersgaard Hansen og Bent Hansen, vil fortælle og vise rundt.

Efter mødet på tirsdag holder Dragør Lokalhistoriske Forening sommerferie – men foreningen vender tilbage igen i august måned med flere byvandringer i Dragør – nord for Kongevejen.