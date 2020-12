Levende Lågejagt

I denne uge har Dragør Nyt igen været rundt på kryds og tværs i den gamle by – og et smut på havnen – for at finde flere pyntede vinduer i årets »Levende Lågejagt«.

I byens ældste hus – ja tænk, det er så gammelt, at det faktisk er et museum – er der flyttet kravlenisser ind. De er tegnet af Aage Dam, der i 1960’erne bosatte sig i Dragør, på Strandjægervej.

Kravlenisserne hygger sig nu i vinduet og kan kigge på alle de mange mennesker, der spadserer forbi for at nyde den gamle havn. Kravlenisser dukkede frem i slutningen af 1940’erne og blev hurtigt populære som julepynt i danske hjem. De sjove nisser, tegnet og trykt på klip selv-ark, var nemlig noget, alle kunne forholde sig til – og som alle havde råd til. Mange danske tegnere gav dengang – og siden – deres bud på denne enkle julepynt.

Når man har fundet vinduet med de mange kravlenisser, er det måske også værd lige at kaste et blik på det gamle hus – det er nemlig for ganske nyligt blevet sat i stand efter alle kunstens regler. Det fremstår nu fint og moderne med indlagt varme og fornuftige forsatsvinduer, så man kan passe på de udstillede genstande.

I nærheden af museet findes et vindue, hvor man i år har taget lidt forskud på næste års fejring af 500-året for hollændernes ankomst til Amager. I 1521 inviterede Kong Christian II nemlig en gruppe hollandske jordbrugere til at bosætte sig i Store Magleby, så de kunne producere grøntsager af høj kvalitet til kongehuset og til København.

For cirka 100 år siden udførte Carl Martin-Hansen i alt 47 figurer, der hylder egnsdragter fra forskellige egne af Danmark. De blev fremstillet på Den Kongelige Porcelainsfabrik i årene 1906–1925 – og ti af disse fine figurer er klædt i amagerdragt. Amagerfigurerne er portrætter af virkelige personer, hvis slægt kan føres tilbage til de hollændere, som kom til Amager i 1521, og deres navne er angivet på figurernes sokkel.

Sammen med porcelænsfigurerne står også en samling Amager-nisser, der blandt andet holder tøndestokke, Amagerbladet og en bankbog til Amagerbanken, og så flankeres vinduets figurer og nisser af husets kvindelige beboers hjemmestrikkede juletræer, der sirligt blev nørklet sammen på en rejse til Madeira for seks år siden.

I en lille krog på Christian Mølstedsgade kan man finde et vindue med mange spændende detaljer, blandt andet julemærker, der er tegnet lige her i Dragør! Kunstneren er arkitekt Poul Abrahamsen, der udførte årets danske julemærker i årene 1956, 1957 og 1983. I vinduet står også en kurv med garn, der så fint trækker en tråd til nutiden – for lige her på adressen har arkitektens enke, Lisbeth Abrahamsen, sin Væveboden. Lisbeth Abrahamsen væver af lyst og af et kreativt hjerte, men sådan var det ikke for kvinderne i 1800-tallets Drag-ør. Dengang var skibsfart byens vigtigste erhverv – med alle de farer og familietragedier det indebar – og vævning blev derfor mange dragørske sømandsenkers måde at forsørge deres familier på.

Tæt på Stakhaven kan man finde en finurlig samling syngende snemænd. Desværre er de også en påmindelse om tidens restriktioner. Ved tidligere visit her på adressen er der blevet underholdt af dejlig korsang – endda trods øsende regn. I år har byens entusiastiske kor måttet indstille deres sang, men de fortæller, at de vil vende stærkt tilbage til næste år!

Ikke så langt derfra findes et vindue, som er pyntet med strikket julepynt og de fineste, små sweatere i ganske avancerede mønstre. Her kan man også læse fortællingen om kreatørens kunstneriske interesser og virke.

I den anden ende af byen kan man se Mormors Snelandskab anno 1930. Mormor er i dette tilfælde operasangerinden Mary Alice Therp, der blandt andet sang ved operaerne i København, Berlin og Milano. Vinduets historiske snelandskab indeholder også et lille skilt, der fortæller om Mormor Marys begivenhedsrige og utroligt modige liv.