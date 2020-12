Levende lågejagt i Dragør

Holdet bag Levende Låger i Dragør må i år kigge langt efter gæsterne på Badstuevælen – de har dog ikke givet op, for i stedet for har de arrangeret en »Levende Lågejagt«, der foregår fra den 1. til den 26. december. I hele denne periode kan man gå rundt i den gamle by – i mindre grupper, med afstand naturligvis og endda hver for sig – og finde årets låger. Blandt byens udsmykkede vinduer skal man blot kigge efter Levende Lågers logo – og er logoet til stede, så vil der også et sted i dekorationen være gemt et bogstav. Der er i alt 28 bogstaver (låger) at finde – og kan man finde dem alle og løse gåden, kan man deltage i lodtrækning om præmier.

Deltagerseddel kan hentes hos Laura Ella på Badstuevælen eller i Karl & Kalinka på Kongevejen – og herefter beslutter man selv, hvornår man vil gå ud på »lågejagten«.

Selfiekonkurrence

Holdet bag Levende Låger udmelder, at de gerne ville have set alle dem, der vælger at gå ud på en »Levende Lågejagt«. Er de på lågejagt med hele familien iklædt nissehuer og en kurv med klejner, eller sniger de sig ud med hunden i nattens mulm og mørke for at finde de gemte dele af gåden? Eller er det bedstes og børnebørnenes juleprojekt eller en gruppe veninder udstyret med fornuftige sko og en kande varm kakao, der er taget ud på motionstur?

For at opleve lidt af turene og reaktionerne opfordrer Levende Låger alle deltagere til at tage en selfie på turen og uploade den til Levende Lågers facebookside – og også gerne vedhæfte lidt om sig selv. Og gør man det, har man også her mulighed for at vinde præmier ... Hver uge vil holdet bag Levende Låger nemlig udvælge det billede, de finder være ugens bedste, sjoveste, mest opfindsomme, hyggeligste, skøreste eller noget helt sjette – og så udelukker de endda ikke sidegevinster ...

De udvalgte billeder vil siden blive vist her i avisen – så når man vælger at oploade et foto til Levende Låger, giver man samtidig samtykke til, at billedet må benyttes af Dragør Nyt.

Selfiekonkurrencen afvikles via Levende Låger facebookside under opslaget »Ugens Selfie« (se facebooksiden her, red.).

Decembermotion

Den gamle by synes måske lille, men den er alligevel cirka 500 meter på det længste sted og over 300 meter på det bredeste. Det betyder, at man, hvis man går en tur ad alle gader og stræder, snildt vil kunne komme til at gå en tur på flere kilometer – og dertil kan lægges de mange muligheder for både korte og lange ture på kryds og tværs.