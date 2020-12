Levende Lågejagt

Nu er jagten gået ind! I hvert fald jagten på Levende Lågers vinduer rundt omkring i byen.

I denne uge – og de kommende uger – tager Dragør Nyt på tur rundt i Dragør og kigger på nogle af de 28 pyntede vinduer. Blandt andet besøges lodserne og bådsmændene, der trækker isbåden Mågen over isen og ud til åbent hav. Det var ofte farefulde færde i bidende kulde, og opgaven blev ikke mindre farlig, når lodserne skulle ro ud – i det iskolde og ikke altid lige rolige hav – til de skibe, der havde anmodet om lods.

Dragør har haft lodseri siden 1684, og på Danmarks Lodsmuseum i den gamle lodsstation på havnepladsen, der drives af frivillige, kan man både opleve noget af lodseriets historie og se arbejdsværelser og stuer, hvor tiden er »gået i stå« omkring ved 300-års-jubilæet i 1984.

I Strandgade – lige på hjørnet af Magstræde, overfor den gamle kro – finder man et vindue, der altid stråler i den gamle by. I år er temaet bamser, som en hyldest til et af de sødeste corona-tiltag, hvor man kunne være sammen hver for sig: Nemlig bamsejagten! Rigtig mange mennesker har sat bamser i vinduet, så børn og barnlige sjæle på fornuftige gåture kan spejde efter bamser.

Der kigges også forbi hos Pernille og Peter, der fandt hinanden, kærligheden og et dejligt hus i den gamle by. Deres vindue er fuld af hjerter og det medfølgende digt om kærlighedshistorien, inviterer alle med til at dele deres glæde.

I Magstræde ligger et nybygget hus, der ligner et gammelt hus. Det er indrettet til et ganske bestemt formål – nemlig glaspusteri. Her laver Rikke Bruzelius glaskunst, og det kræver sit af en bygning, når glas skal bøjes og formes under ufattelig høj varme.

I Lodsstræde står et lille lysthus, der er fuld af de finurligste sager ... der sidder også en særlig nissepige, som mangler noget. Ingerlil, der står for den fine udstilling, har sørget for, at de forbipasserende kan læse den fine historie om den lille nissepige – og hvad det er, hun mangler.