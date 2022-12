Levende Låger

Fredag den 9. december

Turen til Bymandsgade, hvor Pernille Fabricius og Peter Nellemann havde dækket op ude på Fogdens Plads med hjerteformede peberkager, en lille skarp eller et glas sherry.

Dagens låge var et vindue fuld af hjerter.

Pernille Fabricius læste parrets historie på vers – et digt, hvor hjertet og kærligheden var det gennemgående tema.

Alle fik mulighed for at skrive en hilsen på et lille paphjerte, som blev trukket på en snor, som siden blev hængt op under vinduet, hvor den hænger endnu.