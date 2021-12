Levende Låger

Fredag den 3. december

Fredag trodsede 22 personer regnvejret og gik med til Væveboden i Chr. Mølstedsgade.

Lisbeth Dich Abrahamsen fortalte her om de jule-mærker, som hendes mand, Povl Abrahamsen, tegnede i årene 1956, 1957 og 1983.

Temaet for julemærkerne i 1957 var forskellige skibe med et juletræ i mastetoppen – heriblandt et fyrskib, og det afstedkom en henvendelse fra myndighederne om, at et juletræ i mastetoppen på et fyrskib var aldeles ulovligt, og at det bestemt aldrig ville forekomme. Det tog Povl Abrahamsen lidt tid at overbevise bemeldte myndighed om, at der jo blot var tale om en tegning.

Som navnet Væveboden antyder, så væver Lisbeth Dich Abrahamsen, og årets vindue har da også uldgarn som central dekoration – ud over julemærkerne.