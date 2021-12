Torsdag den 9. december

Mølsteds Museum på Dr. Dichs Plads er normalt lukket i vinterhalvåret – og lige nu er man endda i gang med en ombygning, som skal være afsluttet inden sommeren 2022. Trods dette var man dog så venlig at åbne for de besøgende fra Levende Låger. Det er muligvis nisser, der står for ombygningen, for udefra kunne man i vinduet se dem på arbejdsstigen, hvor de nærmest var ved at falde over hinanden for at kigge på alle de mennesker udenfor.

Tina Høeg Nielsen fortalte om maleren Christian Mølsted, der er født og opvokset i Dragør, og som især er kendt for sine store, historiske malerier.

Mølsted rejste hvert år til Vendsyssel. Han havde forelsket sig i den lille fiskerby, Lønstrup, der ikke har en havn, men hvor fiskerne trækker bådene op på stranden – et motiv, han også har skildret. Det var netop i Lønstrup, han mødte Thea Svendsen, som han blev gift med.

Bemærk, at vinduet er skoddet til og ikke kan ses fra gaden.

(Artiklen fortsætter efter billederne).