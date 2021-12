Levende Låger

Torsdag den 16. december

Deltagerne gik fra Badstuevælen og en lille omvej ad Von Oostensgade, inden man kom frem til biblioteket på Vestgrønningen. Turen gik ind i den fine gårdhave – gennem porten, der i dagens anledning var udsmykket som en kæmpe gave. Her fik deltagerne hver en godtepose og et sangblad, hvorefter Michael Due sang for på Dejlig er den himmel blå.

Der blev fortalt om bibliotekets spændende, kommende arrangementer – blandt andet om et Harry Potter-tema, og et besøg af forfatteren til Vitello-bøgerne, Manu Saren, som vil fortælle om, hvordan det er at få en adhd-diagnose som voksen.

Igen sang Michael Due for på Et barn er født i Betlehem, og efter en kop varm kaffe blev der også denne dag afsluttet med afsyngning af Dejlig er Jorden.

