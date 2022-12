Levende Låger

Onsdag den 14. december

Turen gik til Wiedergården, hvor Dragør Sangforening tog imod med sangen »Nu tændes 1.000 julelys« dirigeret af Marianne Kragh.

Formand Hans Ledertoug Larsen fortalte lidt om sangforeningens historie og om traditionen med at synge på pinsemorgen. I begyndelsen af sangforeningens historie sang man pinsemorgen i Kongelunden, men på et tidspunkt fandt man, at der var for langt til Kongelunden, så man besluttede at synge på Blushøj i stedet for.

Sangforeningen bød på et godt glas gløgg og på slikkepinde til børnene.