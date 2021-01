Levende Låger – vinderne

Det var en kold og stormfuld eftermiddag ... da holdet bag Levende Låger skulle trække vinderne af årets Levende Lågejagt. Heldigvis kunne vi søge tilflugt i Butik Laura Ella, mens »lykkens gudinde« – denne dag i skikkelse af Klaus fra holdet – udtrak de heldige.

Efter optælling kunne vi konstatere, at vi havde modtaget knap 60 rigtige besvarelser fra både børn og voksne, og vi er ekstra glade for at se, at folk er kommet til Dragør fra hele storkøbenhavnsområdet – ja, endda hele Sjælland – for at være med i årets lågejagt. Og med 27 flotte præmier har vi kunnet glæde næsten halvdelen af deltagerne med ekstra julegaver.

Vi er også overvældede og taknemmelige over den fantastiske opbakning, vi har oplevet fra byens forretninger – tusind tak til jer alle.

Vinderne

Årets hovedpræmie, et gavekort til Restaurant Beghusets jubilæumsmenu for to personer, blev vundet af Charlotte Lykke Bjørkholm, gavekort til Fru Munk blev vundet af John Harris Andersen, Birgitte Lykke Jensen og Sara Skovmoes, gavekort til Hallöy Café blev vundet af Nicoline Løhr, surprisepakke fra Boutique No.1 blev vundet af Camilla Thers Larsson, gavekort til Restaurant Asia blev vundet af Victor og Laura Bruun (de får selvfølgelig ét hver) samt af Axel Lutz, surprisepakker og lækkerier fra Laura Ella blev vundet af Winnie Walløe, Erling Grentoft, Peter Skovmoes, Josefine V. Larsen, Lisbeth Svendsen, Annette Lykke Jensen, Mads Vestergaard-Olsen, Henning Krøier, Hanne Lutz og Frida, gavekort til East of Copenhagen blev vundet af Knud Walløe, gavekort til Glarmester Madsen blev vundet af Anne Brygger Andersen, gavekort til Dragør Optik blev vundet af Liselotte Schou Pedersen og surprisepakker fra Charlotte R. blev vundet af Theis Schou Pedersen og Louise Thers Larsson.

Vi siger et stort til lykke til årets heldige vindere og håber at se jer alle sammen til de rigtige Levende Låger til december (hvis dit navn står på listen – og du ikke har modtaget direkte besked fra os – så send en e-mail til e-mailadressen levendelaager@gmail.com).

Rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Holdet bag Levende Låger

Bente, Hanne, Helle, Klaus, Marchen, Nicolai, Ole og Søs