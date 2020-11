Vi har modtaget:

Levende Låger – vinduer søges!

Sidste frist er søndag den 15. november

Som man nok har læst i sidste uges Dragør Nyt, har vi været nødt til at aflyse Levende Lågers daglige, lille julebagatel og byvandringer i december.

I stedet for prøver vi at få stablet en lille »skattejagt« på benene, så vi stadig kan spadsere og kigge efter »låger«, men nu blot i små grupper – hver for sig og med god afstand. Derfor søger vi efter beboere, butikker, virksomheder og institutioner i og omkring den gamle by, som – ved at pynte et vindue – vil være med.

Hver uge udvælger vi nogle af vinduerne, der vil få omtale i Dragør Nyt, og derfor er vi også interesserede i gode historier om de enkelte adresser og/eller om selve pynten i vinduet.

Charlotte R’s »låge« i 2017. Arkivfoto.

Det er nemt

Deltagelse går i al sin enkelthed ud på, at man senest på søndag tilmelder sin adresse via e-mail (se e-mailadressen nedenfor). Har man ikke e-mail, kan man aflevere navn, adresse og telefonnummer i butik Laura Ella.

Alle tilmeldte vinduer får to laminerede kort: Et officielt logo og et særligt tegn, der indgår i skattejagten. Begge dele skal med i vinduet. Logoet skal være helt synligt, mens det særlige tegn godt må være lidt sværere at finde.

Folder med information kan i øvrigt fås ved henvendelse i Laura Ella på Badstuevælen.

Alle er velkommen

Alle kan pynte et vindue, og alle er velkommen til at være med. Vinduet skal bare være klar den 1. december og stå pyntet mindst frem til den 27. december – og vinduet skal ligge ud til gaden inden for den gamle by (inkl. havnen, Nyby og de gamle gader nord for Kongevejen).

Man må også gerne selv deltage i skattejagten, når man har pyntet et vindue!

Vi håber selvfølgelig, at beboerne i den gamle by vil pynte og sætte lys ud, som de plejer – også selvom man ikke er en del af Levende Lågers skattejagt.

Deltag i skattejagten

Det er første gang, vi laver Levende Låger på denne måde, så vi skal først have overblik over de tilmeldte adresser, inden vi kan melde de sidste detaljer ud.

Hvis man vil deltage i skattejagten og vinde præmier, skal man derfor følge med her i Dragør Nyt og på facebooksiden, Levende Låger i Dragør fra uge 48.

Med venlig hilsen

Marchen Jans

På vegne af holdet bag Levende Låger

Tilmelding på e-mailadressen: levendelaager@gmail.com