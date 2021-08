Lidl får dispensation

Dragør Kommunes forvaltning vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at godkende dispensationen, da den ikke vil være i strid med lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Derudover påpeger forvaltningen, at illustrationen af den seks meter høje tilbygning var den, der blev brugt i visualiseringen af udbygningen ved høringen af lokalplanstillægget.

De fire af By-, Erhvervs- og Planudvalgets syv medlemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre stemte for forvaltningens anbefaling og godkendte dispensationen – mens udvalgets tre medlemmer fra Konservative og liste T stemte imod.

Mere gennemtænkt bygning

Arkitektvirksomheden har en række begrundelser til dispensationsansøgningen.

Frihøjden i den nye butik bliver på 3,3 meter, og der skal derudover være plads til tekniske installationer og tagopbygningen.

Det påpeges ligeledes, at hvis beboerne i lejlighederne oven på butikslokalerne skal have nytte af den nye tagterrasse, der opføres på tilbygning, skal den være i samme niveau, som de eksisterende tagterrasser ligger i.

Endelig mener arkitekterne, at den seks meter høje tilbygning vil blive integreret i den eksisterende bygning, så den fremstår flot og gennemtænkt.

Høring

Dispensationen har været i nabohøring fra tirsdag den 6. til fredag den 23. juli. Kommunen modtog et enkelt høringssvar, som var kritisk over for projektet.

Forfatteren til høringssvaret undrer sig over, at Lidl ikke allerede ved den første ansøgning havde oplyst om behovet for for eksempel særlige mål, så kommunen kunne have inddraget dem i forbindelse med sin stillingtagen til ansøgningen. Samtidig bliver der udtrykt undren over tidpunktet for høringen, som ligger midt i sommerferien, hvor mange er bortrejst.

I høringsvaret bliver der gjort opmærksom på kommunens restriktive regler for etablering af tagterrasser, og naboen mener ikke, at der bør give tilladelse til at lave en tagterrasse, der vender mod øst. Man er p.t. ved at undersøge muligheden for at ændre reglerne for tagterrasser, men forvaltningen mener ikke, at de nye regler bør have indflydelse her, dels fordi de endnu ikke er vedtaget, og dels fordi de ikke kommer til at gælde for området.

I høringssvaret udtrykker borgeren uenighed i arkitektens vurdering af butikken, som værende flot og gennemtænkt. Borgeren mener, at Lidl--butikken bliver for »lysende« for området, og påpeger ligeledes, at det er uhensigtsmæssigt, at parkeringspladsen ikke bliver åbnet til Kirkevej.

Forvaltningen har ikke vurderet nogle af disse argumenter. De påpeger dog, at parkeringsforholdene ikke er relevant i forbindelse med ansøgningen af dispensationen, da de blev vedtaget i forbindelse med tillægget til Lokalplan 61.

TM