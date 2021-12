Lions Dragør sætter madindsamlingsrekord

Det blev et fantastisk resultat for Lions Dragør, da klubben lørdag den 11. december igen samlede mad ind til hjemløse og socialt udsatte – hele 17 fyldte indkøbsvogne blev det til.

Endnu en gang viste Dragør hjerterum og nissesind, da Lions samlede madvarer ind til de tre steder »Hugs and Food«, som ligger i Nansensgade i hjertet af København, »Mændenes Hjem« i Valby og »Projekt UDENFOR«, som kører rundt i byen med måltider og andet, de kan hjælpe hjemløse med.

Lions Dragør havde taget opstilling ved tre indkøbssteder i Dragør. Man kunne finde dem ved føtex food på Maglebytorv, Netto på Møllevej og ved SuperBrugsen på Krudttårnsvej. På trods af det noget våde decembervejr viste Dragør en hjertevarme og gavmildhed, der resulterede i det hidtil bedste resultat. De mange fyldte indkøbsvogne blev vurderet til en værdi svarende til omkring 30.000 kr.

I Lions Dragør er man fuldstændig overvældet over den gavmildhed, der mødte dem foran butikkerne, og indsamlerne har nok endnu ikke fået armene ned over det fantastiske resultat.

Alle varerne er nu blevet sorteret af lionsmedlemmerne, der også allerede har sørget for, at den første sending er blevet afleveret hos Mændenes Hjem i Valby. De øvrige leveringer vil ske i de kommende dage.

Sammen med de indsamlede madvarer har Lions Dragør i øvrigt, via midler fra en privat sponsor, fået mulighed for til alle tre steder at levere højt ønskede hygiejneartikler.