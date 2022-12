Lions julebanko

30.000 doneret til kirkernes julehjælp

Lørdag den 26. november afholdt Lions Dragør julebanko for Dragørs pensionister. Ved samme lejlighed blev de årlige donationer uddelt til Dragør og Store Magleby Kirkers menighedsplejer, som i år hver fik 15.000 kr., samt til Enggårdens Venner, der denne gang modtog 7.500 kr.

Godt 100 deltagere var mødt frem til en hyggelig eftermiddag på Dragør Skole, hvor der ud over 10 bankospil og et ringlotteri med flotte præmier af Lions også blev budt på gløgg og æbleskiver, kaffe og kringle samt en øl eller vand.

Lions Dragør var glade for igen efter et par års coronapause at kunne afholde dette arrangement for byens pensionister og sender en tak alle de næringsdrivende, der sponsorerede præmierne til ringlotteriet, og en tak til Dragør Skole for at have stillet festsal og køkken til rådighed.

Lions klubben har altid sendt deres støtte via kirkerne. De er nemlig af den opfattelse, at kirkernes menighedspleje er dem, der bedst ved, hvem der er mest trængende i kommunen her op til jul.

Midlerne til støtten kommer i et stort omfang fra salg af Lions Dragørs kalender. Den sælges via dørsalg – og har man endnu ikke haft besøg af klubben og ønsker sig den, kan man på Lions Dragørs hjemmeside se, hvorhenne kalenderen kan erhverves.

www.dragoer.lions.dk