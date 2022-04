Madindsamling til hjemløse

Traditionen tro samler Lions Dragør igen mad ind op til påske

Lørdag den 9. april fra kl. 10.30 til kl. 15 stiller Lions Dragør atter op med indkøbsvogne ved supermarkeder i Dragør. Denne gang samles der ind foran føtex food ved Dragørcentret, Maglebytorv, uden for Netto på Møllevej samt ved SuperBrugsen på Krudttårnsvej.

Når man køber ind til sit daglige forbrug, har man muligheden for at købe en eller flere ekstra madvarer med, som man efterfølgende kan donere til Lions’ indsamling til hjemløse. Når man forlader forretningen, lægger man blot varen eller varene i Lions’ indkøbsvogne.

Projekterne

Lions Dragør samler også denne gang madvarer ind til nedenstående tre hjemløseprojekter, der alle er beliggende i hovedstaden.

Hugs and Food, der ligger i Nansensgade, er et værested for byens hjemløse.

På Mændenes Hjem i Lille Istedgade laves dagligt omtrent 100 måltider til brugerne.

Fra Projekt UDENFOR i Ravnsborggade bringes mandag–fredag og en enkelt lørdag om måneden et måltid mad, en kop kaffe og andet praktisk – såsom tøj og soveposer – ud på gaden til de hjemløse, som har svært ved selv at skaffe sig disse basale fornødenheder.

Ethvert tilskud af madvarer vil lette disse tre steders madbudget – og Lions Dragør håber med hjælp fra Dragørs borgere igen at kunne række dem en hånd i deres arbejde.