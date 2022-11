Litterære brætspil giver børn læselyst

De forskellige brætspil udvikles på baggrund af de bøger, børnene har læst.

Forløbet består af en introdag samt fire aktivitetsdage. Til sidst afholdes store spilledag, hvor eleverne viser deres spil frem for hinanden. På den sidste dag er der også præmieoverrækkelse.

Ud fra den børnelitteratur, som bibliotekerne havde udvalgt, valgte børnene selv, hvad de ville læse. De lavede herefter selv regler for spillene, valgte farver og udformning, og det var imponerende at se, hvordan fantasien havde udfoldet sig.

Det var også interessant se, hvor forskellige udtryk i spillet, der kunne komme ud af læsning af samme bog.

Tilde Hoppe Christensen fortalte, at mange forældre havde engageret sig, så hele familien læste samme bog, og 88% af børnene havde givet udtryk for at ville læse de bøger, de andre børn havde brugt som inspiration for deres spil. Én gav endda udtryk for at ville læse hele serien, som han gerne ville læse højt for sin lillebror.

Projektet foregik i skoletiden, og pludselig gav det mening for børnene at tale om litteraturen – det skulle bruges til noget, og de arbejdede af lyst.

Større læselyst

Erfaringer fra projektet har vist, at læsning i sociale fælles-skaber påvirker læselysten positivt. Det samme gør læsning, der har et særligt formål, og så har et konkurrenceelement også en positiv indvirkning på børns læselyst.

Drejebogen er nu udsendt til alle landets børnebiblioteker, og man har allerede fået positive tilbagemeldinger.

Nu skal der udarbejdes en afsluttende rapport til Slots- og Kulturstyrelsen, men -Malin Lindeblad Kadijevic fortalte, at såfremt der kan skaffes fondsmidler, er planen at udvikle konceptet, så det kan være en aktivitet i SFO’erne, eller måske noget man kan gå til i fritiden.