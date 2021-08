Liv på gangene

Torsdag den 12. august var der igen liv og smil at se på gangene på Tårnby Gymnasium & HF (TG). Første skoledag efter sommerferien betød nemlig et gensyn med afgangsklasserne og 2.g’erne samt et velkommen til mange nye, forventningsfulde elever på TG.

De nye elevers vedkommende startede mødet med TG med velkomst i festsalen, hvor rektor Mikkel Sørensen holdt tale og bød på fællessang og praktiske informationer. Derefter gik eleverne ud i deres klasser og blev derefter vist rundt på skolen af de mange dygtige og beredvillige introelever, som sørgede for, at alle fik en god første skoledag.

Allerede dagen efter var der almindelig skoledag, og de efterfølgende uger har siden budt på forskellige intro-arrangementer og aktiviteter.

Ifølge skolens rektor, Mikkel Sørensen, var skolestarten særlig glædelig i år: »Det er helt fantastisk at have alle elever tilbage på TG og dejligt at kunne byde de nye elever velkommen i festsalen. Jeg kan også mærke det på lærerne. De har savnet eleverne og det nærvær, som den fysiske undervisning muliggør,« udtaler rektoren.

For de tilbagevendte elever bød dagen ligeledes på velkomst og gensynsglæde, og for afgangselevernes vedkommende, for hvem det nu gælder rejsen mod den lysende studenterhue, som venter i horisonten, lød der fra skolens side en særlig opfordring om allerførst at huske at nyde det sidste år med masser af spændende faglighed og fælles oplevelser.