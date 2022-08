Live-musik på fortet

The Sandmen

The Sandmens kærlighed til liveoptræden har altid stået i et særligt vigtigt og inspirerende centrum. Både for udviklingen af ny musik, for kammeratskabet og – især – for at høste den energi mellem scene og publikum, som er en fuldstændig uvurderlig del af den benzin, bandet bruger i alt videre arbejde.

Koncerten på lørdag afvikles i en periode, hvor indspilningen af bandets næste album er i fuld gang, så muligheden for, at de her vil afprøve noget helt nyt materiale i deres repertoire af promisløs, groovy, hård og direkte musikleverancer, er nærliggende.