Livemusikken tilbage på fortet

Die Herren

Die Herren, der blev dannet i 1991, har brugt mere end 30 år i selskab med rockikonet U2’s fantastiske sange.

I alt den tid har coverbandet Die Herren haft det overordnede mål at gøre alt på scenen til musik, så den smitter af hele vejen ned til bagerste publikumsrække.

U2 har skabt nogle imponerende sange, som egner sig perfekt til liveoptrædener. Sangene flytter luft, rykker kroppe og trænger ind og gør en forskel. Die Herren har taget disse store hits til sig og har gjort dem til deres egne, uden at de mister den ånd og sjæl, hvormed U2 skabte dem.

De allerstørste U2-hits såsom One, With or Without Your, Sunday Bloody Sunday, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Where the Streets Have No Name og mange flere vil blive leveret med den velkendte Die Herren-tvist af humor, nærvær og intensitet, som kun de kan, efter mere end 2.000 koncerter.