Livet på landet

Amagermuseets sommeraktiviteter trækker mange gæster til

To år med corona har sat dybe spor i kulturlivet, men nu er det som om, at gæsterne så småt begynder at vende tilbage. Det er i hvert fald indtrykket på Amagermuseet, hvor den første uge af levendegørelsen har været velbesøgt.

»Vi har i snit 80 gæster om dagen,« fortæller museumsleder Søren Mentz. Han er godt tilfreds med fremmødet og roser museets folk for den fine indsats.

»I sidste uge havde vi otte kursister fra Københavns Universitet, der medvirkede til at formidle kulturhistorie på forskellige poster, hvor børn og deres forældre kan prøve kræfter med livet i gamle dage. Og nye hold er tilmeldt de næste to ugers kurser – hvor kursisterne igen arbejder sammen med museets personale og garvede frivillige og skaber en helt unik atmosfære.«

Amagermuseet kendetegnes ved det personlige møde. Museumsgæster mødes i øjenhøjde, når de kaster sig over de hverdagssysler, som var en fast del af olde- eller tipoldeforældrenes tilværelse. Der er for eksempel tid til fordybelse, når uprøvede fingre skal sy en knap i et stykke tøj, og så kræver det koncentration at save brænde sammen med gårdskarlen.

I skolen skal børnene lære, at de er historieskabt og historieskabende. En sådan lære kan være svær at forstå, men de dygtige undervisere på Amagermuseet får det til at give mening.

Det bliver særlig tydeligt, at historien har forandret sig, når man saver brænde på gammeldags manér lige ved siden af lufthavnens startbarer – for ved at sætte fokus på gårdskarlens liv, kan det ses, at historie omfatter både hverdagen og det levede liv.

Det er ikke kun store begivenheder og kendte mennesker, som er historieskabende – det er alle. Det handler nemlig om måden, hvorpå man indretter samfundet, og hvordan, man som individer indgår i det.

»Alt det kan man lære på Amagermuseet for næsten ingen penge,« siger Søren Mentz afslutningsvis.