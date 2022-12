Livredder for en dag

På få uger kan omkring hundrede mennesker mere nu redde liv i Dragør. I løbet af efteråret er en hel årgang blevet trænet i livreddende førstehjælp til lands og til vands. Tanya Ingwes og Lone Hansen fra svømmehallen og Kay Weiss fra Dragør Ungdomsskole har nemlig undervist alle byens 9.-klasser i at redde liv.

En klasse ad gangen har først modtaget undervisning i almen førstehjælp og hjertelungeredning hos Kay Weiss for bagefter at været gået over i svømmehallen for at modtage læring i bjergningsteknikker og frigørelsesgreb hos Lone Hansen og Tanya Ingwes. Alle har de fået en smagsprøve på, hvad det vil sige at være livredder. De har fået gennemgået indholdet i en erhvervslivredderprøve og selv prøvet nogle af prøvens elementer af i bassinet.

Eleverne har lært at trykudligne og dykke på skråninger, hvor flere af dem lykkedes med at få en dukke med op fra 3,80 meter dybde. De har øvet bjærgeteknikker og optagning af medie. De har også lært frigørelsesgreb, hvis de skal bjærge en person, der er panisk. Sådan en person kan let komme til at holde lidt for godt fast, fortæller Tanya Ingwes, og her skal de vide, hvordan de kommer fri.