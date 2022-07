Lodsens Dag

Lørdag den 30. juli, kl. 11–16, vil de frivillige fra Danmarks Lodsmuseum nok en gang rykke ud på pladsen foran museet for at fortælle om lodsernes verden før og nu.

Arrangementet, der går under navnet »Lodsens Dag«, vil også denne gang være spækket med aktiviteter for alle nysgerrige børn og voksne, der gerne vil vide mere om livet på havet og livet som lods.

Børnene kan med en søfartsbog i hånden blive »fuldbefaren« sømand ved at deltage i de mange spændende aktiviteter: Der skal løftes et anker, og lodsens gebis skal – lige som skatten i skattejagt – findes. Der skal navigeres et skib på en havnemodel, knyttes knob, laves sin egen skibsmodel af en lodsbåd, gættes et sømandsudtryk, modtages sømandstatovering, hejses flag på lodsernes gamle isbåd, Mågen, laves lodsflag, kastes med kasteline og ses film om lodsens arbejde – og herefter (med en udfyldt søfartsbog i hånden) er man måske heldig at vinde en præmie.

For de voksne er der mulighed for at høre om lodsens arbejde og de mange skibe, der passerer Øresund, og om hvor vanskeligt et farvand sundet er at sejle i. Lodserne har gennem tiden reddet mange skibe fra forlis – og lodsmuseumsforeningens frivillige er gerne gode for en historie eller to om sejladsen på sundet.

Se hvor langt de frivillige er kommet med restaureringsarbejdet på den gamle lodsbåd, Ravnen, fra 1880.

På dagen er der gratis adgang til museet, som er Danmarks ældste lodsstation, der står, som da stedets lodser fejrede 300-års-jubilæum i 1984. Udstillingen »Lodsens hverdag« indendøre omhandler lodsernes arbejde omkring 1980’erne og det helt moderne lodseri, der stadig sker fra Dragør Havn.