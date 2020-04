Dragør Museum

Dragør var i 1700- og 1800-tallet en af Danmarks største søfartsbyer. I flere hundrede år levede stort set alle i byen på en eller anden måde af søfarten og de maritime erhverv.

For at fejre og oplyse om nogle af disse erhverv afholder Danmarks Lodsmuseum hvert år arrangementet Lodsens Dag – et arrangementet, der finder sted omkring museet på Dragør Havn.

Den første havn

Fra omkring år 1600 kan man tale om en egentlig bydannelse med 20 faste huse. På dette tidspunkt tog nederlænderne også de første skridt til anlæg af en havn. Foruden landbrug drev nederlænderne, som det var almindeligt for kystbønder på den tid, også fiskeri og skibsfart i mindre målestok. Det betød, at Dragør Havn allerede i 1676 kunne mønstre to jagter, 82 små og store både samt 27 åleskøjter.

Parallelt hermed var bysamfundet i hastig vækst. I 1682 var der 65 husmænd og to gårdmænd, mens der omkring år 1700 var cirka 135 husstande. Tilflytningen skete især fra Store Magleby og fra Skåne.

Danmarks ældste lodseri

Lige så længe man har sejlet i Øresund, har der været brug for folk, der kunne føre skibene sikkert gennem det vanskelige farvand.

Oprindeligt benyttede man sig af en »kendtmand«, der kendte ruten gennem de lavvandede områder. Men i 1684 fik seks mænd i Dragør kongens privillegium til at drive lodseri. De havde spillet en afgørende rolle under slaget i Køge Bugt i 1677, hvor den danske admiral, Niels Juel, lokkede de svenske skibe på grund. Med hjælp fra lodserne førte han sine egne skibe tæt forbi de lave grunde i Øresund. Når fjendens skibe sad fast på grunden og ikke kunne komme væk, var de lette at få ram på.

Lodserne fik eneret på deres erhverv, så det var ikke tilladt for andre, end de ansatte lodser, at drive lodseri. Til gengæld havde lodserne pligt til at føre marinens skibe gennem sundet uden betaling.

Lodsernes antal voksede gennem 1800-tallet, hvor skibsfarten var i fremgang.

Dragør var i anden halvdel af 1700-tallet landets næststørste søfartsby, målt i tonnage.

(Artiklen fortsættes under billederne)