Vi har modtaget:

Løsn restriktionerne

De fastlåste og gamle, rigide støjmålinger om Dragør må løsnes

I Dragør er sagen om restriktioner for udbygning pga. støjmåling en slidt gammel traver. Henvendelser til myndighederne er som at slå i en dyne. Restriktionszoner omkring Københavns Lufthavn, som bygger på Støjcirkulæret fra 1997, er unødigt begrænsende for nabokommunerne Dragør og Tårnby.

Restriktionerne bør opdateres i takt med den teknologiske udvikling, fordi zonerne er baseret på ældre flytyper, der ikke længere eksisterer. Det vil sige et støjniveau og en samlet støjbelastning, der er meget højere, end med nutidens flyteknologi.

Som medlem af Folketinget har jeg (Katarina Ammitzbøll, red.) sendt seks spørgsmål til transportministeren for at høre, hvad han vil gøre for at sikre tidssvarende støjmålinger? Desværre får vi et noget forhalende svar. Man afventer, at Miljøministeriet får afprøvet en ny metode til at foretage støjmålinger – men det har ikke været muligt pga. covid-19.

I et andet svar, oplyser ministeren, at man afventer CPH Lufthavns masterplan, før man kan gå i gang med en revidering af lov- og plangrundlaget. Igen – ingen klar tidshorisont, som ellers er meget vigtig for kommunen for at kunne planlægge udbygning med flere boliger og erhverv.

Heldigvis har noget af presset på ministeren fra kommunerne og måske lidt fra de gentagende spørgsmål hjulpet. Den kraftigt reducerede beskæftigelsessituation har nok også lagt et ekstra pres på ministeren. Nu er der givet tilladelse til, at Tårnby Kommune får mulighed for at planlægge for ikke-støjfølsomt erhverv på et 24 ha stort område vest for lufthavnen, Kirstinehøj III, og Dragør Kommune får mulighed for at planlægge for ikke-støjfølsomt erhverv på et cirka 12 ha stort område syd for lufthavnen. Men presset må fortsætte, indtil restriktionernes stramme greb om Dragør løsnes.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll (C)

MF, Københavns Storkreds

Kenneth Gøtterup (C)

Kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør