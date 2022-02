Løvernes kamp mod mæslinger fortsætter

Lions organiserer det praktiske – det er lokaler, sundhedspersonale og transport – mens det er Bill & Melinda Gates Foundation, der sponsorerer vaccinerne.

Med penge doneret fra Lions i Danmark har det nu været muligt at vaccinere mere end en million børn.

Følgesygdomme

Med et tilfælde af mæslinger følger ofte andre skavanker, og mange af dem er varige – og er man rigtig uheldig, kan sygdommen endda føre til døden.

Herunder nævnes nogle af de mange varige mén, sygdommen kan bringe med sig: Som 5-årig fik Sarah mæslinger uden at være blevet vaccineret. Efterfølgende har hun oplevet nedsat hørelse og syn samt indlæringsvanskeligheder.

Et andet eksempel er en pige, der 11 måneder gammel fik mæslinger – 24 år senere får hun konstateret en form for sent indsættende hjernebetændelse.

Som tredje eksempel er der Benjamin fra Ghana, der kom til at lide af blindhed som 7-årig.

Ifølge WHO er man på verdensplan efter corona-pandemien cirka tre milioner mæslingevacciner bagud – og det er især gået ud over de fattige lande.

For Lions Dragør er samarbejderne en fantastisk mulighed for at være med til udrydde en dødelig børnesygdom i den tredje verden. Mæslinger rammer ofte børnenes syn – og netop synet er et af fokusområderne i Lions hjælpearbejde.

Hjælp med at redde liv

Lions Dragør vil i en bod stå klar med salg af varm punch og andre drikkevarer ved tøndeslagningen på Blushøj – og ved at købe i boden hjælper man Lions Dragør med at hjælpe i kampen mod mæslinger.

Ud over salget af drikkevarer er det også Lions Dragør, der hvert år står for at overrække vandrepokalen til året tøndekonge – ligesom et erindringsbæger skænkes til den afgående.

Så når tønden er faldet, vil vandrepokalen blive overrakt af Lions Dragørs past-præsident, Jørgen Ploug.