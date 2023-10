Lørdag den 23. september er det Heine Mindstrup fra Dragør, der med sangen »Regnbuen Begynder« ligger på førstepladsen i DR’s musikprogram »Dansktoppen«.

Lokal musiksucces

Dragør-musikeren Heine Mindstrups nyeste single »Regnbuen Begynder« har siden udgivelsen ligget lunt i den bedre del af DR’s program Dansktoppen, men lørdag den 23. september strøg sangen i vejret og nåede så langt som til listens nr. 1.

Ude i landet på diverse lokalstationer er singlen blevet flot modtaget, og sangen bliver her afspillet meget.

Ifølge Heine Mindstrup er førstepladsen på Dansktoppen også en kulmination på et stort arbejde på landevejen, for at folk kunne stifte bekendtskab med hans sange, og det er nok det, der har spillet ind på de mange stemmer, singlen har modtaget:

»Jeg er helt utrolig taknemmelig for, at lytterne har stemt sangen ind på førstepladsen,« lyder der fra Heine Mindstrup.

I dag skal der meget til for at få opmærksomhed med musik, fortæller topstjernen og oplyser, at de digitale medier har gjort udvalget kæmpestort og næsten uoverskueligt. Men han tænker, at de mange hundrede timer på landevejen og på utallige spillesteder har givet folk en oplevelse af at kunne sætte et ansigt på manden bag sangen, og udtrykker igen sin taknemmelighed over både den nye og den trofaste opbakning og stemmeafgivelse.

»De mange spillejob har hjulpet en del, tror jeg. Men jeg ved også med garanti, at mange stemmer kommer fra mine trofaste lyttere og læsere. Og der skal lyde en stor, stor tak til alle for at bakke op om min musik og for at stemme mig ind på førstepladsen,« slutter den glade dansktopstjerne.