Lokal politiker bliver kandidat

Lokale vælger-foreninger opstiller Martin Wood Pedersen som folketingskandidat

Mandag den 4. april afholdt de Konservative vælgerforeninger i Tårnby og Dragør opstillingsmøde af Folketingskandidat i Tårnbykredsen. Her indstillede et enigt kandidatudvalg over for de fremmødte medlemmer, at Martin Wood Pedersen, medlem af Dragør Kommunalbestyrelse, var villig til at modtage valg som kredsens kandidat til det kommende folketingsvalg.

Martin Wood Pedersen, der har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse siden 2018, er bosiddende på Nordstranden i Dragør. Han er gift med Ann, har to voksne børn, Isabella på 19 og William på 18, og to kromfohrländer-hunde, Nova og Luna. Han har arbejdet i ind- og udland gennem de seneste 25 år i forskellige direktørstillinger og sidder i dag som nordisk direktør i en international koncern inden for køl og frys.

I sin valgtale på opstillingsmødet sagde den nyvalgte kandidat: »Jeg gik ind i politik for at gøre en forskel i lokalområdet, og jeg har nu efter fire år modet på at tage skridtet videre til den landspolitiske scene.«

Af talen fremgik det videre, at Martin Wood Pedersens fokus i en kommende valgkamp blandt andet vil ligge på emner, han finder vigtige specifikt for Amager: kystsikring, udligningsordningen samt lufthavnens rolle for hele lokalområdet. Af landspolitiske emner er det specielt ældrepolitikken samt de mindre erhvervsvirksomheders muligheder, kandidaten vil sætte i fokus.