Lokal vandforsyning nedlægges

Forsyningssikkerheden er i dag helt afhængelig af to forbindelser til Tårnby Forsyningsnetværk – hvoraf kun det ene kan forsyne hele kommunen.

Skulle det ske, at Tårnby blev udfordret på vandkvalitet og -mængde, vil HOFOR ikke kunne garantere tilstrækkeligt vand til at dække Dragørs forbrug. Dette scenarie har været sket nogle gange de seneste år, men indtil nu er det lykkedes for HOFOR at få tilstrækkelig dækning til Dragør.

HOFOR påpeger, at de ikke kan foretage overvågning og eventuel kildeopsporing ved forurening og ej heller har indflydelse, når vandet importeres fra fra Tårnby.

HOFOR har arbejdet med problemstillingen og har fundet fem mulige løsninger. I en HOFOR-rapport fra maj 2021 uddybede de to løsningmodeller, som efter HOFORs meninger er de bedste langsigtede løsninger på problemet på basis af anlægs- og driftsudgifter, forsyningssikkerhed og mulighed af blødgøring af vandet.

Hovedscenarierne

HOFOR fastslog i deres rapport, at de bedste løsningsmodeller vil være enten etablering af et nyt vandværk med en membranfiltrering eller en ny forsyningsledning direkte til HOFORs regionale drikkevandsnet.

Da HOFOR nogle år tidligere begyndte at arbejde med muligheder for at blødgøre vandet på sine mindre vandværker, viste det sig, at der i Dragør var så store udfordringer med vandkvaliteten, at membranfiltrering var den eneste blødgøringsteknologi, der kunne virke. Samtidigt viste det sig, at netop denne teknologi kunne reducere en række miljøfremmede stoffer og pesticider – herunder DMS.

HOFOR besluttede på den baggrund at etablere et lille pilotanlæg til test af membranteknologien på Dragør Vandværk. Testen har vist, at membranfiltrering er en brugbar teknologi til såvel blødgøring som reduktion af DMS og andre problemstoffer.

Der er dog væsentlige udfordringer ved anvendelse af teknologien – særligt et højt vandspild på cirka 15% samt bortskaffelse af resterne fra rensningsprocessen. Hvis restvandet skal renses, vil løsningen blive dyr. Men hvis man derimod får lov til at lede det urenset vand ud i Øresund, vil løsningen give mening økonomisk.

Den anden mulighed er en rørledning fra Dragør til HOFORs forsyningsnet. Denne løsning er HOFORs anbefaling, da det er den billigste løsning.

Der blev i første omgang ikke truffet en beslutning på baggrund af HOFORs rapport. Kommunalbestyrelsen besluttede nemlig i juni måned sidste år at bestille en ekstern rapport hos COWI, som supplement til HOFOR-rapporten.

Her skulle COWI blandt andet se på eventuelle andre muligheder samt udfordringen med et stigende grundvandsspejl, hvis indvindingen af vand helt skulle stoppe i Dragør Kommune.

Samme konklusion

Nu er den eksterne rapport færdig, og torsdag den 3. marts blev sagen så igen behandlet af kommunalbestyrelsen.

COWI er kommet frem til samme hovedkonklusion som set i HOFOR--rapporten et år tidligere: Altså de to tidligere beskrevne løsninger vil være de bedste muligheder.

Anlægsprisen af et nyt anlæg med membranrensning anslås at være omkring 100 mio. kr. De årlige driftsudgifter og periodiske omkostninger samlet skønnes at være cirka 2,2 mio. kr., hvis Dragør Kommune får lov til at udlede rensningsvandet i Øresund.

Ifølge COWIs beregning er det dog usikkert, at Dragør Kommune vil få tilladelse til at udlede det urensede spildevand fra membranrensemetoden direkte i Øresund. Det er særligt stofferne barium, bor, nikkel samt PFAS og DMS, hvor koncentrationen overstiger mængden, Øresund kan optage. Det vil det koste yderligere 2–3 mio. kr. årligt, hvis Dragør Kommune skal rense vandet.

COWI mener, at HOFORs anslåede pris for en rørledning til hovednettet er overestimeret.

HOFOR mener, at rørledningen kommer til at koste cirka 75 mio. kr., mens COWI anslår, at den vil koste cirka 59 mio. kr. Derimod er begge dog enige om, at driftsomkostningerne og de periodiske omkostningerne vil være knap 4 mio. kr. årligt.

En ulempe, hvis vandindvinding stopper i kommunen med en udenbys rørledning, er, at grundvandsspejlet med tiden vil stige, og det vil i nogle områder kunne give fugt i kældrene.

I områderne omkring kommunes vandboringer vil man kunne opleve stigning i grundvandet på op til 1,5 meter. Da grundvandet på nuværende tidspunkt i disse områder ligger i 3–4 meters dybde, kan man altså forvente et grundvandsspejl cirka 2 meter under terræn.

COWI vurderer ikke, at det stigende vandspejl vil have konsekvenser for kloaksystemet. Dog vil nogle husejere, der ikke har omfangsdræn kunne opleve indsivning af vand, for eksempel hvis kældergulvet i dag står lige over grundvandsspejlet.

Alternative løsninger

Dragør Kommunes geografi er udfordrende for vandforsyningen. I den sydlige del af kommunen – et område, der cirka strækker sig fra Sydstranden og mod syd – er grundvandet salt og kan derfor ikke udnyttes.

Lige som HOFOR, har COWI ikke kunnet finde realistiske alternative løsninger. De har dog se på muligheden for at lave særlige dybe boringer for at finde ikke-forurenet grundvand.

Sådanne dybe boringer er væsentlig dyrere, og samtidig der er flere risici forbundet dem – eksempelvis at der ikke er tilstrækkeligt vand, eller at der også længere nede forefindes kemikalier eller miljø-fremmede stoffer, som så alligevel også vil skulle fjernes via membranfiltrering.

Liste T og Sydamagerlisten utilfredse

Hverken Flemming Blønd (L) eller Peter Læssøe (T) var imponeret over COWIs og HOFORs anbefaling. Begge politikere ønsker et bedre samarbejde med Tårnby Kommune som en løsning.

Flemming Blønd sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om Dragør Kommune overhovedet har fordel af at være en del af HOFOR-samarbejdet.

Peter Læssøe er utilfreds med, at COWI ikke beskæftiger sig mere med alternative løsningsmodeller. Flemming Blønd nævner en afsaltningsmetode af havvand, som efter sigende kun koster 1–2 kr. pr. m3 vand at producere.

COWI har dog kigget på afsaltning af havvand. Ifølge deres skøn er løsningen teknisk mulighed. Men også her kræves membranfiltrering. Dog er det ikke muligt at blande vandet, så det er alt vandet, der skal filteres. Efterfølgende skal vandet tilsættes mineraler, og der skal foretages bakteriologisk rensning.

COWI vurderer, at denne løsning vil være dyrere end at etablere et vandværk med membranrensning.

Erstatningsansvar

Alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer var dog enige om at få en ekstern juridisk vurdering af, om Dragør Kommune kan gøre et erstatningsansvar gældende mod Københavns Lufthavn for at have anvendt PFAS-kemikalier i brandslukningsskummet.

Samtidig vil borgmester Kenneth Gøtterup gå i dialog med Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (A), for at høre, om Tårnby kunne have interesse i at indgå i vurderingen.

