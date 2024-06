Vi har modtaget:

Lokalarkivet består stadig

I sidste og denne uges udgave af Dragør Nyt er der indlæg om, at lokalarkivets frivillige udelukkes fra deres arbejde og udsagn om, at lokalarkivet ikke består. Det er ikke korrekt, og derfor vil vi gerne beskrive, hvad der er sket i sagen.

Museum og kommune samarbejder

For at give de bedste betingelser for at have et kommunalt lokalarkiv har Dragør Kommune i 2020 lavet en samarbejdsaftale med Museum Amager om, at de varetager alt driftsansvar og ledelse af lokalarkivet.

Kommunens arkivar er derfor overgået til Museum Amager, og al ledelse og organisering af lokalarkivet henhører under museet. Det er en løsning, vi har valgt i Dragør Kommune, da vi mener, at museet er særlig dygtig til at varetage disse opgaver.

Museet har en bestyrelse, der på fineste vis sætter den strategiske retning for museet. Der er en dygtig museumsinspektør og dygtige medarbejdere. Og ikke mindst har museets ledelse og frivillige sikret en meget flot og inddragende proces for, at Museum Amager har et godt samspil mellem frivillige og medarbejdere. Alt sammen noget der bidrager til den meget høje anerkendelse, Museum Amager har. Med andre ord har vi som kommune udliciteret drift og ansvar til museet.

Samarbejdskonflikt

I mange år har der været frivillige tilknyttet lokalarkivet – frivillige, der har ydet en stor indsats. I perioden efter coronaepidemien er der opstået en konflikt mellem de frivillige samt lokalarkivets ledelse og museet.

Særligt har der været forskellige opfattelser af, hvad som et lokalarkiv skal gemme af arkivalier, og hvem der har retten til at beslutte, hvad der skal gemmes. Er det de frivillige eller den ansatte arkivar?

I den forbindelse har Museum Amager og Dragør Kommune indhentet ekstern faglig bistand i form af landets tidligere rigsarkivar til at bistå med dels vejledning til organisering og struktur i et lokalarkiv og dels vurdering af, hvordan organisering af frivillig indsats kan spille ind i et lokalarkiv.

Indsamlingspolitik

En af de mangler, der har været i vores arkiv tidligere, er, at der ikke har været klare politisk godkendt rammer – herunder om hvad der skal gemmes i vores lokalarkiv. Samtidig stod man i 2023 med den udfordring, at der gennem årene er samlet så mange ting, at man ikke havde et overblik over forhold og arkivalier.

Derfor blev det besluttet, at arkivets leder over nogle måneder i 2023 skulle foretage en faglig vurdering af alle arkivalier og sikre, hvad der skal forblive i arkivet.

Samtidig blev det besluttet, at der fremadrettet skal laves en politik for indsamling. Denne politik for indsamling har museets ledelse udarbejdet, og den følger de anbefalinger, sammenslutningen af danske lokalarkiver har til indsamling.

Politikken er vedtaget i denne måned i både Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt i Økonomiudvalget, af Sydamagerlisten, liste T, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative.

Et nyt lokalarkivråd

I marts 2023 blev det besluttet at oprette et lokalarkivråd. Vi har tidligere for en del år siden haft et lokalarkivråd, men det har været nedlagt i mange år. Vi ønskede at etablere et råd, der kan være rådgivende over for kommunalbestyrelsen. Derfor blev der i marts 2023 vedtaget rammer for lokalarkivrådet, og disse blev sendt i høring.

Efter høringsperioden, som også de frivillige i lokalarkivet var indbudt til at give høringssvar i, var der ikke indkommet nogle høringssvar. Arkivrådet blev derfor nedsat med de repræsentanter, der er anbefalet blandt andet fra museets bestyrelse, og som dækker både museumsverdenen, brugere og frivillige.

Frivillige er vigtige

I de foregående år har der været en mindre gruppe af frivillige, der har bistået lokalarkivet. Det er en indsats, vi har sat pris på. Men Dragør Kommune skal også, hvis lokalhistorien skal bevares, sikre, at vi har et lokalarkiv, hvor der er en styring på arkivalier og det, der gemmes. Dette skal indsamlingspolitikken bidrage til.

Samtidig har Museums Amager bestyrelse og ledelse meget store og gode erfaringer med, hvordan man styrker det frivillige arbejde. Museum Amager har fokus på at inddrage frivillige, og de har gode erfaringer med at udvikle det frivillige arbejde. Både for dem, der vil være faste frivillige, men også frivillige, der bidrager ved konkrete projekter – og ikke mindst også at sikre frivillige på tværs af generationer og dermed sikre den nødvendige fornyelse, der også skal til.

Den tidligere gruppe af frivillige føler sig dårligt behandlet. Det beklager vi, men som kommunalbestyrelse har vi en opgave i at sikre driften og fastlægge rammerne, både på den korte og den lange bane. Derfor har vi også valgt samarbejdet med Museum Amager til som en styrke. Vi har tilliden til museets daglige ledelse og bestyrelse.

I denne uge skal sidste uges beslutning fra Økonomiudvalget godkendes på kommunalbestyrelsens møde. Det vil sige en revision af den driftsaftale, der i 2020 blev indgået med museet. Vi godkender nye vedtægter for et nyt lokalarkivråd og en strategi for indsamling af arkivalier.

Endvidere stillede liste T på Økonomiudvalgets møde et godt forslag om, at museet efter sommerferien beskriver deres strategi for udvikling af det frivillige arbejde, med udgangspunkt i deres mange gode erfaringer fra museet. Dette forslag bakkede et enigt økonomiudvalg op om.

Så alle, der vil bidrage til at udvikle lokalarkivet sammen med Museums Amagers bestyrelse og daglige ledelse, er velkomne til at blive frivillige – både de nye generationer og de frivillige, der har været med i flere år.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmeste, samt

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget