Vi har modtaget:

Lokalarkivråd igen

Men i reduceret, smal udgave

Efter lang tid er politikerne kommet frem til et forslag til et nyt arkivråd. Det tidligere råd havde blandt andet to medlemmer valgt af hver af de to store museumsforeninger, Amagermuseets Venner og Dragør Museumsforening. Men de skal ikke være med mere. Det er synd, for det er i virkeligheden deres gamle oprettelser af Amagermuseet og Dragør Museum, der er hele grundlaget for oprettelsen af Museum Amager.

At disse ikke skal være med mere, skyldes måske, at nogen i bestyrelserne i de to foreninger ønsker at sammenlægge dem til én Museum Amager-forening. Men er det godt? Jeg tror kun, at det ved fortsat at lade de to foreninger med lokal oprindelse bevare deres pladser i lokalarkivrådet er muligt at bevare mulighederne for, som tidligere, at disse modtager arv og gaver af økonomisk eller lokaløkonomisk interesse.

Derfor – lad dem være med i det lokalhistoriske arbejde, så længe de eksisterer.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

Medlem af begge museumsforeninger og tidligere medlem af lokalarkivrådet