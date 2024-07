Vi har modtaget:

Lokalarkivsagen

I årtier var lokalarkivet en afdeling under Dragør Bibliotek, hvor det fungerede perfekt med tidligere ansatte lokalarkivarer. På et tidspunkt opstod der så kraftige gnidninger mellem lokalarkivaren og bibliotekslederen, at der hurtigt måtte gribes ind. Museum Amager fik pålagt opgaven med at løse problemet. Lokalarkivaren og arkiv blev administrativt forflyttet til museet. For at sikre, at Stationsvej 5 ikke blev solgt, blev der lavet et kompromis med, at bygningen også skulle være foreningens hus med mødelokale.

Lokalarkivrådet, der skal rådgive lokalarkivaren og orientere kommunalbestyrelsen om arbejdet på lokalarkivet, skulle genoprettes, men det skete først i 2023.

En samlet kommunalbestyrelse måtte fortælle »administrationen«, at den havde kludret med sammensætningen af Lokalarkivrådet. Det blev ændret, og første møde i det nysammensatte råd skulle ske senest ultimo oktober 2023.

Dragør Lokalhistoriske Forening hørte intet om, at vi var blevet »glemt« i processen, og at vi nu via beslutning af samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer igen skulle være medlemmer af et nyt lokalarkivråd.

»En lokalhistorisk forening hører jo heller ikke naturligt hjemme i et Lokalarkivråd?«

Der skete intet før i juni 2024, hvor »administrationen« pludselig havde konstrueret en ny sammensætning af Lokalarkivrådet. Samtidig var der lavet mange regler for arbejdet i lokalarkivet, herunder en præcisering af, hvad der kan smides væk og afvises i selve lokalarkivet.

Da vi i Dragør Lokalhistoriske Forening fik at vide, at vi var den eneste repræsenterede forening i Lokalarkivrådet, meddelte vi følgende:

»Når de tre historiske museumsforeninger og de oprindelige 8–12 frivillige ikke er repræsenteret i Lokalarkivrådet, har vi ikke lyst til at deltage alene sammen med medlemmer, som »administrationen« har udpeget.«

Desværre har samarbejdet med Historisk Arkiv Dragør blandt andet om fælles medlemsblad været afbrudt siden 2016. Med den nuværende »administration« ser det beklageligvis ud til, at et samarbejde ikke kan genetableres.

Med venlig hilsen

Dines Bogø, Renee Schwaner, Berit Libnau, Marianne Bogø, Claus Skaalum Lyder, Marchen Bøhm Leth, Ingelise Lund, Else Lykke Madsen og Christian Clausen

Bestyrelsen for Dragør Lokalhistoriske Forening