Lokale satte kolorit på jubilæumfesten

Fredag den 20. maj lykkedes det med et års forsinkelse at få fejret 500-året for hollændernes ankomst til Amager med en ren festdag i Store Magleby.

Det var en flot oplevelse, der blev begunstiget af pænt vejr og beæret med royalt besøg fra såvel det danske som det hollandske kongehus. Og de smukke rammer blev i den grad tilsat kolorit af de mange lokale, der i dagens anledning deltog iført flotte amagerdragter – og af fastelavnsrytterne fra foreningen Vennekredsen, som var et gennemgående tema i bybilledet hele dagen.

Det er både tidskrævende at klargøre og iføre sig dragterne – og det kræver også sin mand og kvinde at bære dem en hel dag.

Det store arbejde var imidlertid essentielt i skabelsen af dagens fremragende stemning, som, det fra flere kilder forlyder, også efterlod et stærkt og bevæget indtryk hos de kongelige gæster, der ved afskeden med Dragør gav udtryk for, at det havde været en stor oplevelse.

I forbindelse med festlighederne havde Museum Amager i dagens anledning sørget for, at de mange borgere i festdragter, frivillige og andre, der havde bistået til at skabe arrangementerne, kunne koble af i museumshaven ved Faders Minde.