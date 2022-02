Lokalplan skal i ny høring

Forvaltningen oplyser for øvrigt, at de høringssvar, der blev indsendt i 2019 bevirkede, at der blev foretaget mindre ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen har i forbindelse med fejlen – og den nye høringsrunde – lavet en opdatering af Lokalplan 78, så de ændringer, der er foretaget i området siden 2019, er med. Det vurderes dog ikke, at de pågældende ændringer har så stor betydning, at det er nødvendigt at udarbejde en ny miljøvurdering.

TM