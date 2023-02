Lukning af biblioteksfilial

Biblioteket undersøger, om der findes andre steder i kommunen, hvor man kan placere de pladskrævende aktiviteter.

Lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen giver også udfordringer omkring plads til opbevaring af materialer.

Dragør Bibliotekerne er særlig udfordret af, at de ikke har mange dubletter af hver bog, cd og film, og samtidig har det samlede udlånsmateriale været fordelt på begge filialer.

Alt i alt er der ikke mindre end 15.000 bøger, cd’er, film og lignende, man ikke kan finde plads til på Vestgrønningen. Der skal enten findes et nyt magasin til materialerne, så det stadig kan udlånes – eller også skal det kasseres.

Arbejdet med at sortere og registrere alle biblioteksmaterialerne foregår i øjeblikket, og Dragør Bibliotek på Vestgrønningen holder lukket, mens arbejdet står på.

Biblioteket slår efter planerne dørene op igen på mandag, den 6. februar.

Nyt navn og justeret åbningstid

Som en konsekvens af lukningen skulle de to udvalg på deres januarmøder træffe beslutning om to ændringer.

Den ene ændring var en rettelse af Dragørs biblioteksvæsens navn, som hidtil havde været »Dragør Bibliotekerne«. Da der ikke længere er tale om flere biblioteker, fandt udvalgene, at den logiske konsekvens var at ændre flertalsendelsen – hvorfor navnet fremover blot er »Dragør Bibliotek«.

Den anden beslutning, der skulle træffes, omhandlede en foreslået ændring af åbningstiden på den tilbageværende afdeling – en ændring, hvorved man vil give pendlere bedre mulighed for at benytte biblioteksfilialen på Vestgrønningen. Vedtaget blev det, at biblioteket fremover holdes åbent en time længere tirsdage og torsdage, hvor der lukkes kl. 19, mens der fredage lukkes kl. 16 – en time tidligere.

Både i BFKU og ØU skete vedtagelsen af ændringsforslagene og godkendelsen af konsekvensvurderingen dog ikke uden modstand.

Flemming Blønd, der er medlem af ØU for Sydamagerlisten, udlod at stemme, og liste T’s udvalgsmedlemmer stemte imod begge forslag – både i BFKU og ØU – og ville samtidigt heller ikke stemme for, at udvalgene tager konsekvenserne til efterretning.

»Liste T står ikke bag beslutningen om lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen, og derfor kan vi ikke stemme for konsekvenserne af den beslutning,« blev tilføjet til protokollen.

TM