Nyt fra Dragør Boldklub:

Målrige træningskampe

Dragør Boldklubs førstehold har skudt gang i forberedelsen til den kommende sæson i københavnsserien

Af Henrik Rosschou



Så kom Dragør Boldklubs (DB) spillere tilbage på banen efter en velfortjent sommerferie.

Holdet har som opvarmning til københavnsserien, som starter lørdag den 10. august, spillet to træningskampe. Første træningskamp var mod Tårnby tirsdag den 30. juli. Ugens anden træningskamp, blev spillet mod Fremad Amagers andethold fredag den 2. august.

AB Tårnby–DB 6–2

Resultatet siger, at det var en afklapsning, men i betragtning af, at AB Tårnby i en anden træningskamp har slået PI Fodbold 9–0, så slap DB nådigt.

Set fra sidelinjen spillede DB ikke en dårlig kamp. Det var første træningskamp efter ferien mod et hold, som spiller i danmarksserien – en række højere end københavnsserien, hvor DB netop er rykket op.

Det var AB Tårnby, der startede bedst og lagde pres på DB.

Kasper Walker stod for DB’s første afslutning mod målet efter knap fem minutter, men målrammen og AB Tårnbys målmand var i vejen.

Kampen var ni minutter gammel da dommeren fløjtede straffespark til AB Tårnby efter en tackling i DB-feltet. Sparket fra pletten blev eksekveret til en sikker 1–0-scoring

Mads Glæsner i gult er flyvende, men han kan ikke forhindre scoring. Foto: Henrik Rosschou.

Ni minutter efter scorede AB Tårnby til 2–0 efter et hurtigt angreb, som blev spillet helt ind i målfelt. En skarp afslutning gjorde det klart, at tempoet i danmarksserien er lidt hurtigere end det, DB-spillerne er vant til.

DB fik reduceret efter 35 minutter på et mål af Kasper Walker. Frederik Frost fik tacklet bolden fra sin modstander i et AB Tårnby-opspil. Frost spillede Walker fri foran mål, og scoringen sad flot, uden for målmandens rækkevidde. Godt kontraspil.

Der gik kun fire minutter, før AB Tårnby fik endnu en målchance fra den lille hvide plet i DB-feltet – straffespark! En afslutning på mål rammer en DB-arm, og dommeren dømte straffespark. Her savner man VAR. Var armen unaturlig position? AB Tårnby scorede og kom foran 3–1.

DB sluttede første halvleg flot, og med lidt held kunne der have været en scoring.

I pausen skiftede begge hold mange spillere ud. DB skiftede blandt mange Andreas Steffensen ind, som endelig fik et comeback på holdet. »Steff« har været ude siden november 2022.

Et spændende indhop af Pelle Søgaard, som er yngste medlem af Søgaard klanen, fik ovenikøbet scoret DB’s mål til 3–2. Oplægget til scoringen stod de to store spillere Marcus Donnelly og Niclas Frimand for. Pelle Søgaard fik afslutningen i målfeltet og svigtede ikke. Dejligt mål.

AB Tårnby kom hurtigt tibage og scorede efter 69 minutter til 4–2 på en skarp afslutning direkte op i Mads Glæsners venstre målhjørne.

Herefter gik det hurtigt. Tårnby-spillerne scorede til 5–2 og 6–2 i det sidste kvarter af kampen. Et par dumme fejl i DB-forsvaret gjorde det lidt for nemt for AB Tårnby.

Trods resultatet blev det en god træningskamp for DB-spillerne, som nu ved, hvad der venter i københavnsserien: Tempo og hurtigt spil med bolden.

»Det var ikke en 2–6-kamp. Det var nærmere en 3–4-kamp, hvor vi har stor ære af kampen,« fortæller DB’s trænerduo, Janus Krüger-Larsen og Kim Damkær, som fortsætter:

»Det er svært at gøre noget ved deres drømmehug, som går ind, og samtidig brænder vi desværre nogle store chancer. Derfor ender den grimt på måltavlen.«

Fremad Amager 2–DB 1–6

Resultatet blev noget bedre i den træningskamp mod Fremad Amagers andethold. Kampen blev spillet i Sundby på kunstgræs, selvom græsbanerne ligger klos op ad kunsten. Men græsbanerne var ikke kridtet op.

Træningskampen blev en ensidig affære med DB som dominerende og spilstyrende det meste af kampen.

DB var lidt presset på enkelte pladser på grund af afbud. Så en god gammel kending i skikkelse af Christian Lundorf var hentet ind til midtbanen. Men træner Kim Damkær havde krydret holdet med nye, unge spillere på holdet. De nye spillere var Oliver Gam, Niklas Thornsvad, som har haft debut på førsteholdet samt Gustav Dyhl, der er bror til Victor Dyhl, som normalt er fast spiller på DB-holdet.

DB kom foran efter 13 minutter på en scoring af Niclas Frimand. DB fik tre hjørnespark i rap, og på det sidste fik Frimand headet bolden i mål og scoret sit første mål i DB-trøjen. Målet var forhåbentlig en forløsning for Frimand, som har kæmpet for at få bolden i nettet i flere kampe.

Hector Uhl triller bolden i mål til 0–2 i kampen mod Fremad Amagers 2.-hold. Foto: Henrik Rosschou.

Hector Uhl blev målscorer til 0–2 efter 18 minutter, efter han energisk fulgte op på en bold som umiddelbart var tabt. Mathias Rahbek faldt midt på banen. Der blev ikke dømt frispark, men bolden blev spillet frem mod Fremad Amager-feltet, og her var Uhl med helt fremme. Han skabte sin egen chance og scoring til 0–2. At Fremad Amager-forsvaret så kiksede gevaldigt er en anden sag.

Kun tre minutter senere kom Kasper Walker på måltavlen med sin scoring til 0–3 efter en assist fra Gustav Dyhl. Opspillet var nærmest klassisk. Dyhl løb fra egen bane til baglinjen. Han sendte bolden på tværs ind foran målet, hvor Walker stod fri og nemt kunne score kampens tredje mål.

I pausen blev der skiftet flittigt på begge hold, så alle kunne få »bold i benene«.

DB fortsatte med at dominere spillet i 2. halvleg. Fremad Amager fik ikke sat DB’s målmand, Frederik Felland, på de store prøver, og det, der var tæt på, pillede Felland ned.

Hector Uhl scorede for DB til 0–4 efter en times spil. Uhl blev sendt afsted og var helt alene med Fremad Amagermålmanden, som ikke kunne stille noget op over for Uhls energiske spil. Uhl fik lagt målmanden ned, og DB-spilleren blev noteret for sin anden scoring i kampen.

Efter 74 minutter på scorede Tobias Damkær næste mål med sit kolde venstreben. Mathias Rahbek spillede Damkær i skudposition på kanten af felt. Damkær snød to forsvarsspillere og sende bolden i nettet til 0–5.

Fremad Amager fik pyntet på resultat med ti minutter tilbage af kampen. En afslutning fra kanten af DB-feltet, blev ikke blokeret, og bolden røg flot op i venstre målhjørne. Selvom Felland forsøgte at nå op i målhjørnet, var det forgæves.

Mathias Rahbek sluttede målfesten efter 85 minutter med scoringen til 1–6. Niklas Thornsvad førte bolden op i venstre side. Han sendte bolden ind til Oliver Gam, som afsluttede på mål. Fremad Amager-keeperen fik bokset bolden ud i feltet, hvor Rahbek med et slangehug, sendte bolden i netmaskerne.

I de sidste minutter af kampen, blev DBs hold »forstærket« af ingen ringere af træner Kim Damkær selv. Det blev ikke til mange boldberøringer fra Hr. Damkær – og det er nok heller ikke sandsynligt han er på holdet i fremtiden. Men det var dog et friskt pust.