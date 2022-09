Måneprojekt klar til opsendelse

Med en hilsen fra selveste astronaut Andreas Mogensen fra Houston blev der fredag den 2. september sat gang i »Mission Månebase«, som er en naturfaglig satsning for SFO’erne på Dragør Kommunes tre skoler.

Udvikling af fritidspædagogikken

En sjælden set fælles faglig satsning i regi af skole-fritidsordninger i Dragør var nået til en ny fase, da engagerede pædagoger leverede nye kundskaber til deres kolleger.

Alt pædagogisk personale var i fredags samlet til en fælles dag for faglig udvikling af metoder til at skabe interesse hos børn i indskolingen for det ydre rum, videnskab og månen.

Dagen begyndte med en videohilsen fra Houston, USA, fra den danske astronaut Andreas Mogensen, som også er med i projektet, og sluttede af med affyring af en spektakulær vandraket.

»Jeg er både glad og stolt over, at vores SFO’er virkelig viser, hvad de kan, og at de vil være med til at vække børnenes interesse for naturfag på en ny og sjov måde. Det er spændende at følge personalets udvikling af metoder og at se kimen til idéudveksling og fællesskab på tværs af vores SFO’er,« siger Rasmus Johnsen, der er chef for Center for Børn, Skole og Kultur.

Han bakkes op af SFO-leder på Nordstrandskolen Jens Aage Skare Nielsen. »Med den her satsning får fritidspædagogikken det lys, den fortjener. SFO-tiden er en vigtig del af børnenes hverdag og et rum for sjove og lærerige aktiviteter, som forbinder børnene i fællesskaber,« fortæller Jens Aage Skare Nielsen.