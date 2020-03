Malariamiddel testes som kur mod corona

Hvidovre Hospital vil som det første danske hospital teste malariamedicinen klorokin som kur mod coronavirus.

Forsøget kommer, efter at praktiserende læge Stig Ekkert, Dragør, tidligt i coronaforløbet begyndte at udskrive malariamedicinen til sine patienter.

Forsøg fra udlandet har vist, at klorokin muligvis kan have en helbredende effekt på coronavirus – midlet testes blandt andet i Frankrig og USA.

Stig Ekkert kommer til at spille en aktiv rolle i forsøget i samarbejde med professor og forsker i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital, Thomas Benfield. Ifølge TV2 håber de, at forsøget kan startes i denne uge, når det er blevet godkendt af blandt andre Videnskabsetisk Komite, der har meddelt, at de vil ekspedere det hurtigt. De forventer, at forsøget vil strække sig over mange uger eller få måneder, alt efter hvordan pandemien udvikler sig.

