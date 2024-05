Værk af Tanya Jensen.

Keramik af Vicki Kolby.

Maleri og keramik

Duoudstilling i havnegalleriet

Af Mikael Sonne



Tanya Jensen og Vicki Kolby udstiller sammen på Dragør Havnegalleri fra fredag den 31. maj til – og med – torsdag den 6. juni.

Deres udstilling består hovedsageligt af tankevækkende malerier og funktionelt keramik.

Tanya Jensen har malet siden 2003, men det var først under coronatiden, hun begyndte at male mere professionelt. Hendes billeder handler om en form for skabelse eller en følelse. Og især hendes »shades of«-billeder handler om skabelsen af liv … både åndeligt og fysisk. Det gør hende glad – ja, nærmest lykkelig, når hendes værker vækker nysgerrighed og sat tankerne i gang hos beskuerne. For kunstneren oplever det at sætte gang i tankerne som værende kunst i sig selv.

Tanya Jensen maler i akryl og blander gerne flere teknikker for at få et levende og organisk udtryk frem i billederne.

Vicki Kolby har arbejdet med keramik i snart 50 år. Hendes uddannelsesmæssig baggrund er en »Bachelor of Fine Arts« fra Ohio State University, og fagligt har hun undervist i keramik på et beskyttet værksted i 10 år, og siden 2005 har hun haft eget værksted. Herudover har hun en uddannelse som teknisk assistent, hvor kendskab til diverse tegneprogrammer har vist sig at være et nyttige redskab, som hun gør brug af i sin keramik.

Vicki Kolby arbejder hovedsageligt med stentøj, både med pladeteknik og drejning. Mens hun i pladernes mangfoldighed finder konstant udfordringer, bliver hun også fascineret af muligheder, der opstår ved at gentage, dreje, rotere og flytte en form, både i selve opbygning af stykket og i stykkerne imellem. På drejeskiven leger hun således med både formens og buens skønhed. Og farverne og glasuren sætter prikken over i’et – nogle gange skal glasuren være enkel og udstråle ro med formen i fokus, mens det andre gange mere er glasurens farveleg, der optager hende.

Vicki Kolby har udstillet lidt i kunstforeninger, men hun foretrækker at møde sit publikum og indgå i dialog med dem. Derfor har hun mest været på markeder og deltaget i kunstsammenslutninger.

Under det spirende forår og med en nært forestående sommer har Vicki Kolby sat gang i udførelsen af nogle store blomsterkrukker, vaser og blomster, som, hun syntes, kunne være passende til udstillingen – og nu glæder hun sig til at vise dem frem.

Slutspurt

Hver uge – når ugens udgave af Dragør Nyt udkommer – er der oftest to dage tilbage af den eller de udstillende kunstneres udstilling på Dragør Havnegalleri. I denne uge er det for eksempel udstillingen af Frida Freja og Monnique Art, der har sidste dag i morgen, torsdag den 30. maj.