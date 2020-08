Malerier i coronaens tid

Under coronanedlukningen udarbejdede Casper Aaquist en dagbog bestående af oliemalerier med motiver og perspektiver fra Dragør og Store Magleby. Malerierne skildrer nedlukningen af samfundet og de tanker og følelser, pandemien satte i gang

Af Birgit Buddegård

Covid 19 2020 106 dage – er navnet på den dagbog, som Casper Aaquist udarbejdede under forårets nedlukning i forbindelse med coronavirus. Titlen refererer til det antal dage, han var hjemsendt fra sit arbejde om køkkenchef på Det Ny Teaters restaurant, Teaterkælderen, der er kendt for sin gode mad og sine syngende tjenere.

Dagbogen har form af 106 oliemalerier i A3-format – ét for hver dag – og malerierne afspejler nedlukningen samt de mange dage i uvished med en global coronakrise, der buldrer derudaf, fortæller Casper Aaquist til Dragør Nyt.

Efter nogle tænksomme dage med lange gåture, afstand og ro besluttede han at udnytte nedlukningsperioden til noget konstruktivt – som kok er han jo vant til at arbejde kreativt, men nu ønskede han at udfordre sig selv med noget uprøvet inden for et område og med teknikker, han ikke kendte – og begyndte at male.

Der var mange ting at holde styr på, hvad angår farver, stil og udtryk, men efter mange timer med en pensel i hånden, begyndte han at finde sit udtryk.

Kommentar til coronasituationen

Casper Aaquist holder af at læse og er interesseret i historie. Han har boet i Dragør de seneste tre år og elsker med egne ord Dragør – og det er tydeligt, han har sat sig ind i lokalhistorien. Han tilbragte en del tid på havnen med at sidde og kigge, fortæller han – og det blev til et maleri af husene ved Nordre Mole. Det var ikke mindst karantænehuset fra 1831, hvor sømænd kom i karantæne i forbindelse med en truende koleraepidemi (i dag kendt som tolderhuset), der gav inspiration i en tid, hvor karantæne igen var et begreb i hverdagen.

Casper Aaquist fortæller, han læste Den Sorte Obelisk af Erich Maria Remarque, og nærområdets to obelisker (milesten) ved Badstuevælen og i Store Magleby er blevet til to malerier.

Flere billeder er en kommentar til coronasituationen, det være sig kødannelse ved supermarkederne, da landet lukkede, Drogden Fyr, der giver tanker om isolation, stejlepladsen samt lodstårnet, ligesom også huse og landskaber kaldte på at blive gengivet kunstnerisk.

Billederne er udtryk for Casper Aaquists egen sindstilstand under nedlukningen, men er hverken dystre eller deprimerende, men rummer en vis sarthed – som kunstner giver han sig selv.

Minimalistisk og transparent

Man er aldrig i tvivl om, hvor i Dragør-motivet er fra, men Casper Aaquist billeder er ikke naturalistiske i traditionel forstand, men heller ikke abstrakte. Minimalistiske, kalder han dem, transparante og grafiske i douche farver.

Oluf Høst er det store forbillede, fortæller han – Oluf Høst, der i øvrigt selv boede nogle år i Dragør – men Cas-per Aaquists farveholdning er mere afdæmpet.

»Alt i Dragør er gult,« smiler han, men den vej gik han ikke. Han har i stedet for valgt at blande 80 procent sort med en karrygul og hvid, som til tider mikses til gråt, men oftest fremstår som en antydning af oliven.

Casper Aaquist maler – efter en start med akrylmaling – med oliemaling. »Jeg er nok lidt gammeldags,« smiler han, men siger også, han synes, det er nemmere at arbejde med.

Udstilling i Havnegalleriet

Det har været en mærkelig tid at komme igennem, siger Casper Aaquist, der var glad for at have noget at gå op i. Og tilføjer, at et billede jo ikke altid blev, som han ville fra start, men han giver ikke op, men bliver ved og ved. »Når den så er der, er det en forløsning,« siger han med lysende øjne. For det er vigtigt for ham, at prøve at gøre sit bedste.

Casper Aaquist kontaktede Havnegalleriet i juli og var heldig, at de havde fået et afbud. På grund af travlhed på arbejdet vil udstillingen kun vare tre dage, men også her gør han sit allerbedste. Han har fået lavet flyers og bestilt 106 hvide roser, der skal stå i galleriet – naturligvis på hvide duge, så alt er hvidt og lyst.

»Det bliver flot,« siger han glad, men erkender også, at det er følsomt at vise sit arbejde frem.

Følsomheden – eller genertheden – kommer også til udtryk, da han prøver at undslippe at blive fotograferet til avisen, men han overgiver sig venligt. Et hurtigt kig på internettet viser da også, at det er svært at finde et foto af ham, men til gengæld ikke af de mange retter, han har kreeret.

Kokkefamilie

Casper Aaquist er opvokset i Gilleleje, forældrene er restauratører, og han blev kok som dem. Han er vant til små miljøer og har også boet på Fanø – og er nok derfor faldet så godt til i Dragør. Han har arbejdet som kok på 1.th., på Fajancen i Sønderho, i Cofoco og er nu, som tidligere nævnt, køkkenchef i Teaterkælderen.

Casper Aaquist har deltaget i konkurrencer og kokketræf og har udgivet en kogebog. Han har altid arbejdet meget, 80 til 100 timer, fortæller han – »jeg elsker at arbejde,« siger han og skynder sig at tilføje, at han skam også kan lide at holde fri.

Den tvungne frihed under corona udnyttede han til nu også at kunne kalde sig billedkunstner.

Casper Aaquist udstiller i Havnegalleriet, Strandlinien 17, fra søndag den 23. til tirsdag den 25. august fra kl. 10–21.