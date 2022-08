Maleriudstilling på Wiedergården

Frem til og med fredag den 26. august udstiller Johnny Svendsen på Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården 2.

Har man indenfor det sidste halve år besøgt Dragørs Aktivitetshus, kender man muligvis allerede Johnny Svendsens kunst. Han donerede nemlig i februar måned et maleri til aktivitetshuset, som nu pryder Wiedergårdens foyer. Maleriet er inspireret af et værk fra 1956 af kunstneren Vilhelm Theodor Skovgaard, der overvejende malede maritime billeder. Johnny Svendsen skabte sit værk under en udstilling i Dragør Havnegalleri i september 2021 – og gav det et lille twist. I stedet for ved kutteren ud for pynten ved Kronborg og øen Hven i baggrunden er der kommet en lokal inspiration. Motivet er fortsat en fiskekutter af den gamle type på vej på havet en tidlig morgen, men i baggrunden ses Drogden Fyr samt Dragør by.

Udstillingen, der er ophængt i festsalen og i motionsrummet, har samme åbningstid som Dragørs Aktivitetshus. Den er mandag til fredag kl. 9–16.