Vi har modtaget:

Man har et standpunkt …

En kendt statsminister udtalte en gang: »Man har et standpunkt, til man får et nyt.« Og selvfølgelig kan man i politik ændre standpunkt, blive klogere, nye argumenter kan komme på banen, ligesom konteksten til en problemstilling kan ændre sig.

Jeg kan dog berolige alle dem, der ved sidste kommunalvalg valgte at sætte kryds ved mig. Jeg har ikke ændret standpunkt og ej heller politisk fokus. Mine mærkesager: Dragørs unikke miljø, vores grønne åndehuller, gode erhvervsforhold og godt arbejdsmiljø, nej tak til UNESCO, det gode børneliv, Dragørs folkeskoler, gode idrætsfaciliteter, samt alderdom med omsorg og tryghed er stadig det, jeg finder vigtigt for, at alle Dragørs borgere kan leve det gode liv i vores fantastiske by.

Det kræver en fast hånd om økonomien, at den borgernære velfærd fortsat kan have høj prioritet, og også hårde økonomiske prioriteringer. For mig er det private erhvervsliv og den borgernære velfærd ikke hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger.

Når man er i et politisk parti, køber man hele pakken på godt og ondt. Men det er også der, man har mulighed for at påvirke beslutninger. Jeg har derfor valgt at melde mig ind i Det Konservative Folkeparti, først og fremmest på grund af det dygtige arbejde den seks mand store gruppe i kommunalbestyrelsen udfører med en borgmester for hele Dragør i front. Deres politiske linje stemmer godt overens med det, jeg ønsker for Dragør.

Men bare rolig- jeg er fortsat helt mig. Og står fast på mine etiske, moralske og politiske værdier, der har været mine gennem et snart langt liv. Mundkurv accepterer jeg ikke, så glad blev jeg, da formanden sagde til mig: »Vi forventer faktisk, at du siger din mening!«

Som Churchill sagde: »Hvis ikke man er socialist, når man er ung, har man ikke noget hjerte, hvis ikke man er konservativ, når man bliver gammel, har man ikke nogen hjerne.« Og den nye konservative landsformand udtalte: »Man kan godt være konservativ uden mange penge, men man kan ikke være konservativ uden at være social.«

Og tusind tak for en god modtagelse.

Med venlig hilsen

Rikke Marianne Karlsson

Lektor i dansk, idræt og psykologi