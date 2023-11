Mandagsmøde med julestemning

Mandag den 13. november kl. 19 tager Dragør Borgerforening hul på julen.

Denne dag skal borgerforeningens medlemmer nemlig under kyndig vejledning fra foreningens eksmajestæt, blomster-dekoratør Annette Scheutz, lære at lave sin egen juledekoration.

Som inspirationskilde til julen vil Annette Scheutz tage udgangspunkt i bæredygtighed og naturen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og at få gode råd undervejs.

Har man redskaber såsom beskærsaks, bidetang, kniv og eventuelt en limpistol, må disse meget gerne medbringes. Annette Scheutz vil også medbringe lidt værktøj, som det i fællesskab blandt deltagerne vil være muligt at gøre brug af.

Deltagergebyr. Tilmelding påkrævet – se hjemmesiden www.borgerforening.dk