Mandeaften med bold

Den danske fodboldtræner, tidligere fodboldspiller, sportsdirektør og fodboldsekspert, Troels Bech var onsdag den 25. januar på besøg i Dragør.

Besøget af Troels Bech, der blev afholdt som en rigtig mande-aften kun for mænd, var kommet i stand via indehaver af RS Optik Karsten Laugesen. Han har en fælles fortid med Troels Bech fra Silkeborg IF i klubbens gyldne periode i starten af 90’erne, så på hans forespørgsel sagde Troels Bech promte ja til at komme til Dragør og fortælle sin historie.

45 veloplagte mænd var mødt op i EAST of Copenhangens butikslokale for at høre aftenens hovedperson fortælle om livet i fodboldverdenen – både på og udenfor banen. Og de mange fodboldhistorier blev krydret med en masse viden om ledelsesmekanismer.

Troels Bech driver nemlig ved siden af sine opgaver for DBU og sin podkast »Bech bag bolden« sin helt egen ledelseshøjskole. Med en masse dygtige ledere under sine vinger har han således en del erfaring, som han gavmildt delte ud af denne aften, der endte med at blive en intens en af slagsen ... med sparring, skøn tapasanretning og rødvin.