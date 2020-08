Foto: William Tversted, 3.g’er på Ørestad Gymnasium.

EU’s ledende næstformand på visit

For at starte dialog med borgerne om strategier til digital undervisning besøgte Margrethe Vestager i sidste uge Ørestad Gymnasium

Mandag den 17. august var EU’s ledende næstformand Margrethe Vestager på besøg på Ørestad Gymnasium. Formålet var at komme i dialog med borgerne om gode strategier til digital undervisning.

Lige som alle andre gymnasieelever, fik Ørestad Gymnasiums elever virtuel undervisning det meste af foråret. Vestager kom derfor forbi for til at høre om erfaringer fra de unge og stedets lærere – erfaringer, som hun kunne tage med tilbage til kommissionens videre arbejde i fastlæggelse af den strategiske retning for at gøre Europa klar til den digitale tidsalder.

På grund af Ørestad Gymnasiums arkitektur med mange åbne undervisningslokaler har computeren altid været et vigtigt redskab i undervisningen. Elevernes bøger, materialer og opgaver er allesammen digitale, og derfor er eleverne vant til at arbejde digitalt.

Oplevelser fra foråret

Samtalen imellem eleverne og Margrethe Vestager havde særligt fokus på, hvordan eleverne havde oplevet foråret, hvor størstedelen af undervisningen havde foregået virtuelt. Hun ville gerne vide, hvordan eleverne havde oplevet perioden, og hvilke erfaringer de kunne bringe videre.

Eleverne var forholdsvis enige om, at virtuel undervisning kan være et godt supplement til den almindelige undervisning på skolen, men også om, at det havde været lidt for meget i foråret. Ud over de daglige faste rammer såsom at skulle stå op og gå i skole var det især det sociale samvær, som eleverne havde savnet.

En elev udtrykte det på denne måde:

»Der var nogle elever, der faktisk trivedes virkelig godt under den virtuelle undervisning – og man hører lærerne tale om dem, der blomstrer op. Men man skal også huske dem, der visner, fordi det kan være sværere at deltage i timerne. Man kan ikke rigtigt sidde med hånden op. Det sociale er helt klart sværere under virtuel undervisning.«

En anden elev gav udtryk for, at man ved virtuel undervisning også kan blive mere ansvarlig, idet man selv skal sørge for at tage ansvar for at deltage. Hendes erfaring var, at det havde været godt en stor del af tiden, og at det sagtens kan være godt med mere virtuel undervisning også fremover.

Elevindflydelse

Noget af det flere elever havde erfaret ved den virtuelle undervisning var, at det er vigtigt, at lærerne sørger for at forventningsafstemme undervisningen med eleverne både i omfang og variation ved brug af evalueringer, så eleverne har indflydelse på undervisningen. Men også, at lærerne er tilgængelige virtuelt, så man får et ansigt på og kan tale sammen og stille spørgsmål.

Elevernes erfaringer var desuden, at det var vigtigt med konkrete tidsplaner, så det enkelte modul var planlagt med faste tidspunkter for, hvornår de skal have færdiggjort konkrete opgaver. Herom fortalte en elev, at han havde været rigtig glad for, at deres tysklærer havde en meget fast plan for undervisningen på netop denne måde, og dermed undgik de at falde bagud i timerne og stresse over, at de måske ikke nåede det hele.

Datasikkerhed

Mødet kom til at handle om de store udbydere på markedet og datasikkerhed, men derudover også at det er vigtigt at få flere piger ind i uddannelser, som sigter mod den digitale udvikling. Ellers bliver det, som Margrethe Vestager gav udtryk for, kun de få, der er med til at bestemme, hvor den digitale udvikling skal gå hen.

En elev spurgte Margrethe Vestager om, hvad hun mente om, hvordan man skal forholde sig til datasikkerhed, når man ved virtuel undervisning inviterer de store udbydere ind i hjemmet.

Hertil svarede Margrethe Vestager, at det er rigtigt, at store, private virksomheder styrer den digitale infrastruktur, men at hun finder det nødvendigt, at der laves rammer i EU-regi, således at der bliver plads til flere små virksomheder. Hun sagde i denne sammenhæng, at hun oplever, at de store firmaer bliver lidt magelige, og dermed går lidt i stå udviklingsmæssigt. Dette, mener hun, giver plads til et marked for mange forskellige og mindre virksomheder, hvilket er vigtigt, så markedet ikke kun styres af få udbydere. Samtidig går udviklingen hurtigt, hvilket, hun mener, kan bidrage til at ændre den infrastruktur, der er nu, hvor kun få store udbydere sidder på det meste af markedet.

Efter mødet udtrykte eleverne over for skolens rektor, Mads Skrubbeltrang, deres glæde over med deres erfaringer at kunne bidrage til noget større.

»Vi er glade for, at EU kommer til os, fordi der kommet et ansigt på. Eleverne kan i højere grad relatere sig til, hvad der foregår i EU i et personligt møde, og så især da det er en dansk kommissær. Det var tydeligt, at mødet var motiverende for Ørestad Gymnasiums elever, fordi der blev lyttet til dem,« lyder den afsluttende kommentar fra Mads Skrubbeltrang.