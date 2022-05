Maritim madkundskab

Strandengene i Dragør er fulde af urter, der kan sankes til madlavningen. På en slentretur langs stranden kan man blandt andet finde både løgkarse, strandkarse, strandarve og skovløg – og har man et par gode gummistøvler eller waders, skal man kun et par meter ud for at samle tang til suppen.

Den lokale biolog Bettina Fellov har flere gange stået i spidsen for sanketure med Naturvogterne i Dragør. Hun har et indgående kendskab til strandens planteliv og sanker selv flere gange om ugen.

Og nu klæder hun også underviserne i Dragør Ungdomsskole på til at kunne varetage undervisning i maritim madkundskab. Ungdomsskolen samarbejder nemlig med Naturvogterne Dragør og Muslingerepublikken om at skabe ny og engagerende undervisning for Dragørs unge. Men først skulle de altså lige selv have sand mellem tæerne og ud og lære om muslinger i de maritime nyttehaver under overfladen.

Iført waders lærte underviserne om forskellen på blæretang og savtang samt skulpetang og blomkålstang. Herefter gav Bettina Fellov inspiration til nemme retter med urterne, der kan tilberedes i ungdomsskolens undervisning. Og mens muslinger foreløbig må købes i supermarkedet, har Muslingerepublikken allerede gjort sig erfaringer, der kan danne grundlag for nyt undervisningsmateriale til skoleklasser.