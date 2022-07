Maritimt hus har åbnet op

Det Maritime Hus ved Dragør Fort har hidtil kun været tilgængeligt for skolerne. Alt grejet har været låst inde, og undervisningsplancherne blev kun taget frem, når der var folkeskoleklasser eller ungdomsskolehold på besøg. Men efter huset har fået en opfriskning, der indbyder til besøg uden for skoletid, kan man nu blandt andet til fri afbenyttelse finde fiskenet og spande, snore og guides til at øve knob, informationstavler og quizzer om det maritime liv og taljetræk til at træne overarmene og lære lidt om vægtforskel og udligning. Der hænger også en stor oversigt over, hvilke dyr man kan være heldig at se i og omkring Øresund.

Dragør Ungdomsskole har den sidste tid, for endnu flere kunne have gavn af det, givet adgang til noget af deres undervisningsmateriale i huset. De lagde ud med at sætte en kasse med fiskenet og spande, som alle kunne låne, frem.

Ungdomsskoleleder Christoffer Søe fortæller, at det første skridt var at se, om udstyret også blev stående i de grønne mælkekasser, det blev sat ud i, eller om fiskenet og spande ville forsvinde ud i det blå. For en måned siden blev fem net og tre spande sat frem, og det står der endnu, fortæller han. Udstyret har været i brug næsten dagligt, hvilket nettene bærer præg af. De vil løbende blive skiftet ud, når de ikke kan mere, siger han.

Ud over udstyr man kan låne til aktiviteter i og omkring vandet, er der nær ved huset desuden også borde og bænke, hvor man kan spise sin madpakke – og på en klatrevæg på siden af bygningen kan de yngste brænde energi af, mens de voksne spiser færdig.

Christoffer Søe forudser, at området især kan blive attraktivt for folk, der før eller efter at have gået Amarminoen, som tager sin begyndelse eller slutning ved Dragør Badehotel.

Og så lånes huset også ud til foreninger, der har brug for et sted at holde arrangementer, såsom det Naturvogterne i Dragør afholdt med skraldeindsamling på og i havnen og derfor gjorde brug af huset som base.