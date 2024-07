Markant ændring i Dragørs landskab

Dragør får to til tre nye, små skovområder meget tæt på byen

Af Rasmus Mark Pedersen



Det er en anden oplevelse at gå igennem den lille stribe skov, der løber nær Blushøj, eller at lege rundt i skovbunden i Dragør Lund, end det er at være noget andet sted i byen.

Hidtil har det kun været disse to områder, som man vil kunne betegne som bynær skov, men det vil snart være forandret. I fremtiden bliver Dragørs areal af skov nær byen nemlig kraftigt forøget.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, hvilke områder kommunen skal sælge, for at Naturstyrelsen kan plante ny skov.

Det vil stadig være tale om mindre skovområder, men hver især bliver de omtrent dobbelt så store som Dragør Lund.

Landsdækkende rejsning

Naturstyrelsen er i hele landet i gang med at afsøge mulighederne for etablering af bynær skov. 11 kommuner i hovedstadsområdet er udpeget, og administrationen har udpeget fem arealer, som har potentiale for skovrejsning i Dragør Kommune.

Naturstyrelsen ønsker ifølge referatet fra kommunalbestyrelsen at købe samtlige arealer, og der kan ske tilplantning i enten 2025, 2026 eller 2027.

Opgaven for kommunalbestyrelsen var blot at finde ud af, hvilke arealer kommunen ønskede at udpege til fremtidig bynær skov.

Fire områder har reelt været i spil, idet to af arealerne ligger klos op ad hinanden. Det drejer sig om følgende arealer:

Areal A og B, der ligger ud for Køjevænget og op til Nordre Dragørvej, hvor der planlægges et nyt erhvervsområde.

Areal C, der kiler sig ind i forlængelse af Maglebylund syd for Kirkevej og ned til Rytterager.

Areal D, der i forlængelse af Dragør Genbrugsstation ligger op af Fælledvej og campingpladsen.

Areal E, der mod syd og vest ligger afgrænset af Hartkornsvej og Halvejen samt af nyttehaver mod nord og hestefold mod øst.

Det sidstomtalte areal har også en ekstra lille tap op, hvor nyttehaverne i fremtiden ville kunne brede sig. Det har medført en diskussion om, hvorvidt område skulle laves til skov eller bevares for fremtidige nyttehaver.

Stadig et spørgsmål

Konklusionen blev, at politikerne gerne vil sælge alle arealerne, undtagen areal C – og så den ekstra tap i område E.

Dertil er der omkring området Areal D det forbehold, at en løsning på en planlagt anvendelse skal findes. P.t. er området nemlig planlagt til at blive brugt som oplagringsplads for udvidelsen af fjernvarme. Rørene til brug herfor skal efter planen ligge her, indtil de lægges i jorden.

Et salg af dette areal kræver derfor, at administrationen finder et andet sted til denne del af fjernvarmeprojektet, og beslutningen om arealet bliver derfor først behandlet endeligt efter sommerferien.

Efter købet af arealerne til skovrejsning vil Naturstyrelsen sammen med Dragør Kommune gennemføre en borgerinddragelsesproces for indretningen af skoven på de konkrete arealer.

Dragør Kommune kan komme med forslag til stier og andre ønsker på områderne, og det første ønske er allerede en del af politikernes beslutning. Børnene i Børnehuset Køjevænget bruger nemlig bakken beliggende i Areal B som kælkebakke, og derfor vil kommunen høre Naturstyrelsen, om de her vil skabe en børnevenlig skov, hvor der stadig kan kælkes.