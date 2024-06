Tirsdag formiddag er arbejdet med at forberede weekendens marked godt i gang. Foto: HAS.

Marked på markerne

Af Henrik Askø Stark



Årets udgave af Dragør Marked afholdes fra fredag den 7. til søndag den 9. juni på markerne ved Fælledvej 45–61.

Det er i år 25 år siden, at det store marked for første gang tilbage i 1999 åbnede mulighed for en festlig weekend for både byens borgere og de mange gæster, der traditionelt strømmer til i de tre dage, markedet nu varer.

Gratis koncerter

Markedet byder igen i år på en mangfoldighed af kræmmere, der faldbyder såvel nyt som brugt og antikt, samt boder med tilbud om alt mellem himmel og jord til hus, have og livet i det hele taget.

Herudover er et af de traditionsrige trækplastre på Dragør Marked det store opbud af gratis musikoplevelser. I gen i år kan man fredag opleve Stig Rossen og vennerne, der giver den gas med Bamses musik, mens det om lørdagen er Toni Bergenhammer – den syngende murer samt Johnny Hansen med Kandis, der optræder. På den sidste markeddag, søndag, er det Sussi og drengene, der lover et brag af en koncert om eftermiddagen. I det irske telt vil der dertil henover alle tre dage være en lang række koncerter med spændende navne.

I markedets talrige madboder kan man få stillet både den lille og den store sult og tørst, og der er underholdning for enhver smag og vovemod i det store tivoliland, der har forlystelser til alle aldersgrupper.

Markedets åbningstider er i år fredag kl. 12–23.30, lørdag kl. 10–23.30 samt søndag kl. 10–18.

Gratis adgang. Se mere i annoncen på side 11 og på www.dragormarked.dk