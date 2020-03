Medicin »to-go«

I forbindelse med coronavirusens indtog har man hos Dragør Apotek i Dragør Centret skabt mulighed for hurtig og effektiv ekspedition af medicin og apoteksvarer. Der er således indført mulighed for levering ud af apotekets dør, f.eks. til kunder i bil parkeret ved apoteket eller kunder, der ikke ønsker at gå ind på apoteket.

»Den nye service er et tiltag, der skal medvirke til, at reducere kundernes tid på apoteket – set i lyset af den nuværende situation med corona-virus,« fortæller apoteker Mikkel Jørgensen fra Dragør Apotek.

For at bruge apotekets nye service forudsætter det, at man bestiller og betaler via www.dinapoteker.dk

Pas på falsk medicin

Fra Patent- og Varemærkestyrelsen lyder tirsdag den 24. marts en advarsel til danskerne om, at man skal være på vagt over for ulovlige netbutikker, der faldbyder falsk medicin på nettet. Ifølge styrelsen foregår der en meget omfattende handel med ulovlige produkter – og en markant forøget aktivitet på sociale medier, hvor man forsøger at udnytte situationen netop nu til at sælge produkter, der ikke er godkendt som medicin.

Man kan på laegemiddelstyrelsen.dk finde en liste over alle de apoteker, der lovligt sælger medicin på nettet.

Se Dragør Apoteks annonce i denne uges avis på side 2 for mere information.